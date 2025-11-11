Để người dân tiếp cận nhanh nhất, thuận lợi nhất nhà ở xã hội 11/11/2025 15:07

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Ngày 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư không để xảy ra sai phạm, tiêu cực khi bán nhà ở xã hội. Ảnh: Chinhphu.vn

Nhà ở xã hội không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy"

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội.

Thứ nhất, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững vừa trước mắt vừa lâu dài.

Thứ hai, để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất về nhà ở xã hội, không mất thời gian, công sức, không lòng vòng, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo. "Chúng ta phải bàn, thống nhất, giải quyết bằng được những vướng mắc, tồn tại, hạn chế này", Thủ tướng nói.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đây cũng là một động lực của phát triển nhanh và bền vững.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh nhà ở xã hội không phải nằm ở nơi "khỉ ho cò gáy", "đầu thừa đuôi thẹo", xa trung tâm, mà phải đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục. Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là phát triển nhà cao tầng ở đô thị, mà có thể là nhà ở thấp tầng.

"Ở bất kỳ nơi nào, tỉnh, thành nào, miễn người dân thuộc nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu thì đều được tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, thuận lợi nhất"- Thủ tướng phát biểu.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương. Ảnh: Chinhphu.vn

Bộ Công an chỉ đạo điều tra trường hợp thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trong đó, ông lưu ý nghiên cứu xây dựng một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng…) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không quá 6 tháng.

Đặc biệt, Bộ này cũng được giao khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch.

Cùng với đó, rút gọn điều kiện, thủ tục cho vay gói tín dụng 145.000 tỉ đồng theo hướng lược bỏ điều kiện chủ đầu tư phải có trong danh mục các dự án do UBND cấp tỉnh công bố.

“Tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc lợi dụng chính sách thông thoáng để trục lợi”- Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao đôn đốc thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với các điều kiện thủ tục thuận lợi hơn, dễ tiếp cận hơn. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu và nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp.

Cùng với đó, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chủ động, phù hợp, hiệu quả, có cơ chế, giải pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguồn tín dụng vào bất động sản đối với các trường hợp có dấu hiệu "đầu cơ", "thổi giá", "đẩy giá".

Thủ tướng lưu ý Bộ Quốc phòng, Bộ Công an khẩn trương triển khai các dự án nhà ở xã hội. Bộ Công an chỉ đạo Công an cấp xã căn cứ thông tin cơ sở dữ liệu về dân cư, thực hiện xác nhận điều kiện thu nhập cho đối tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động, trong thời hạn 7 ngày; chỉ đạo điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại cho nhà ở xã hội

Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2025, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Các địa phương thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển nhà ở xã hội.

Thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính rườm rà; thực hiện các thủ tục hành chính song song; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng. Ưu tiên luồng xanh cho các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội, bảo đảm dự án đến đúng đối tượng, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Ông cũng yêu cầu các chủ đầu tư có biện pháp kiểm soát chất lượng công trình nhà ở xã hội, bảo đảm đúng tiến độ, giá bán, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định; tối ưu hóa hoạt động đầu tư để giảm giá thành xây dựng nhưng vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn và các tiện ích, hạ tầng thiết yếu.

Các doanh nghiệp chủ động phối hợp, làm việc với Bộ Xây dựng, các địa phương để nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, sử dụng quỹ đất sạch của mình...