Thủ tướng chỉ đạo xử lý tình trạng găm hàng, thổi giá nhà ở xã hội 11/11/2025 11:31

(PLO)- Để phòng ngừa tiêu cực, tình trạng găm hàng, thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.

Ngày 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương có lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Đây là phiên họp thứ hai liên tiếp, sau phiên họp ngày 11-10, Ban Chỉ đạo tiếp tục tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo﻿Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: Chinhphu.vn

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành 22 nghị quyết, 16 chỉ thị, nhiều công điện liên quan đến thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội; thị trường đã đạt những kết quả rất tích cực.

Thực hiện Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn; đã hoàn thành gần 62.000 căn.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Chính phủ, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Giá nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… vẫn cao hơn nhiều so với thu nhập của người dân. Tiến độ triển khai một số dự án nhà ở xã hội còn chậm, việc bố trí quỹ đất 20% cho nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại chưa thực hiện nghiêm túc.

Thủ tướng cũng nêu rõ một số địa phương còn chưa thực sự quan tâm việc xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, còn có tình trạng tiêu cực, gây bức xúc dư luận.

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành có liên quan, và đặc biệt là các địa phương phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này, đặc biệt là Bộ Công an phải chỉ đạo các lực lượng nắm thêm tình hình, vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm pháp luật, phòng chống tiêu cực, không để làm méo mó chính sách.

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo, các bộ, ngành, địa phương rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện những nhiệm vụ đã giao, nêu rõ những gì đã làm được; những gì còn chậm thực thi; làm rõ trách nhiệm, nhất là với người đứng đầu về những việc còn chậm, chưa hoàn thành; những gì còn vướng mắc, giải pháp trọng tâm để tháo gỡ.

Về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo rõ về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội hiện còn chậm, làm rõ nguyên nhân, vướng mắc do đâu.

"Có xây dựng được một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng chung thống nhất trên cả nước (từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng) để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội từ 3-6 tháng được không?"- Thủ tướng đặt vấn đề.

Cùng với đó là việc bố trí quỹ đất sạch, thực tế các địa phương đã rất chủ động việc này, tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp lớn chủ động đề xuất sử dụng quỹ đất sạch của mình để đầu tư các dự án nhà ở xã hội.

Về tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực, tình trạng "găm hàng", thổi giá, đầu cơ, trục lợi trong việc xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý kiến cụ thể về dự thảo Chỉ thị.

Về chính sách tín dụng hướng vào phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước báo cáo về kết quả giải ngân gói tín dụng 145.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội (những mặt được, chưa được, nguyên nhân, giải pháp).

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm theo tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; nói thẳng, nói thật, nói trúng vấn đề, để cùng tìm ra giải pháp thực chất, làm thật, hiệu quả thật, để người dân được hưởng thụ thật.