Đà Nẵng ‘chạy nước rút’ làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai 26/10/2025 14:22

(PLO)- Các phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng đang “chạy nước rút” để hoàn thành Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai.

Thực hiện Kế hoạch số 515/2025 của Bộ Công an và Bộ NN&MT, UBND TP Đà Nẵng đã triển khai Chiến dịch 90 ngày Làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai (gọi tắt là Chiến dịch) một cách bài bản, đồng bộ. Hiện 93 phường, xã trên địa bàn TP đều đang “chạy nước rút” để triển khai Chiến dịch này.

Cán bộ xã tại Đà Nẵng đến tận nhà dân để thu thập dữ liệu đất đai. Ảnh: BCĐ

Tập trung cho chiến dịch lớn

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND phường Liên Chiểu - Trần Công Nguyên cho hay, phường đang tập trung triển khai Chiến dịch nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung”. Qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp.

Phường Liên Chiểu đã thành lập Ban chỉ đạo và sáu tổ công tác phụ trách từng khu vực cụ thể. Các tổ đang rà soát, quét, chụp và phân loại giấy tờ đất đai. Đồng thời thống kê các trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đang thế chấp hoặc chưa cập nhật thông tin căn cước công dân để báo cáo hàng ngày.

UBND phường Liên Chiểu yêu cầu các tổ công tác bám sát kế hoạch, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chính xác, thống nhất và hoàn thành đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của Chiến dịch.

“Theo thống kê, toàn phường Liên Chiểu hiện có hơn 10.900 dữ liệu cần được làm sạch. Chiến dịch là đợt cao điểm huy động toàn hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư, hướng tới hoàn thiện nền tảng dữ liệu số phục vụ quản lý đất đai, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, minh bạch”, ông Nguyên cho hay.

Theo bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước, xã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa, mạng xã hội và cổng thông tin điện tử. Qua đó giúp người dân nắm rõ quy trình kê khai, cập nhật thông tin đất đai.

Cán bộ, đoàn thể của xã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hồ sơ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác. Đến nay, xã Quế Phước đã hoàn thành hơn 2.000 hồ sơ.

Xã Quế Phước tiếp tục thành lập thêm chín tổ công tác, huy động toàn thể cán bộ công chức xuống thôn, đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-10.

Các phường, xã tại Đà Nẵng đang "chạy nước rút" để làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai. Ảnh: BCĐ

Số hóa dữ liệu đất đai tại Đà Nẵng

Theo ông Hồ Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Phú, qua việc triển khai Chiến dịch, xã có thêm nhiều dữ liệu về đất đai, góp phần quan trọng trong việc quản lý Nhà nước về đất đai ở địa phương ngày một hiện đại, hiệu quả.

Từ đó tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án tại địa phương. Nhất là khi đã có thông tin, dữ liệu đến từng hộ gia đình, cá nhân, từng thửa đất trên địa bàn xã.

Giám đốc Sở NN&MT Đà Nẵng - Phạm Nam Sơn cho hay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “Đúng - Đủ - Sạch - Sống - Thống nhất - Dùng chung” là yêu cầu cấp bách.

Đối với các địa phương, chiến dịch đặt ra hai nhiệm vụ lớn gồm: Rà soát, làm sạch, hoàn thiện toàn bộ dữ liệu đất đai đã được xây dựng qua các thời kỳ; thu thập, số hóa, tạo lập dữ liệu mới đối với các giấy chứng nhận về đất ở, nhà ở đã cấp nhưng chưa được đưa vào cơ sở dữ liệu.

Theo ông Sơn, tại Đà Nẵng, sau khi Bộ Công an và Bộ NN&MT ban hành kế hoạch vào cuối tháng 8-2025, TP chủ động triển khai một cách bài bản, đồng bộ.

Đến nay, đã thực hiện chuyển đổi cơ sở dữ liệu từ mô hình ba cấp sang mô hình hai cấp với hơn 1,2 triệu thửa đất (đạt 100%). Xây dựng mã định danh cho 100% số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu. Trích xuất dữ liệu để chuyển Công an TP Đà Nẵng danh sách hơn 1,2 triệu thửa đất nhằm thực hiện xác thực dữ liệu.

Đà Nẵng tổ chức thực hiện phân loại thửa đất thành ba nhóm. Xây dựng phần mềm cập nhật thông tin và hoàn thành hướng dẫn công tác thu thập từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân.