Đồng loạt khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền 09/11/2025 09:22

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền tại xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 9-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), các Tập đoàn VNPT, Viettel và UBND 14 tỉnh tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 9 đến 10 giờ 30 phút, với điểm cầu trung tâm tại xã Yên Khương (tỉnh Thanh Hóa), nơi Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

13 điểm cầu còn lại tại các tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đăk Lăk, Lâm Đồng và An Giang.

Tham dự tại các điểm cầu này là các Phó Thủ tướng, một số thành viên Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh.

﻿Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo thống kê, cả nước có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền. Trong số này, mới chỉ có khoảng 22 trường phổ thông dân tộc nội trú, với trên 7.600 học sinh, chỉ chiếm 2,3% về tổng số trường và 1,2% số học sinh phổ thông được hưởng chính sách nội trú của Nhà nước.

Ngoài ra, khoảng 160 trường phổ thông dân tộc bán trú, với 51.100 học sinh, chiếm khoảng gần 17% tổng số trường và hơn 8% tổng số học sinh phổ thông tại địa bàn các xã biên giới đất liền, được hưởng chính sách bán trú của Nhà nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: ĐỨC TUÂN

Trong tổng số gần 625.300 học sinh trên địa bàn các xã biên giới, số học sinh không đủ điều kiện học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nhưng có nhu cầu được nội trú, bán trú chiếm tỷ lệ cao, khoảng trên 273.200 học sinh (chiếm gần 44% tổng số học sinh phổ thông hiện tại).

Cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất trường lớp tại các xã biên giới còn rất khó khăn, thiếu thốn, chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu, chưa bảo đảm đáp ứng nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh; đội ngũ nhà giáo còn thiếu và chưa được sắp xếp hợp lý, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục, dẫn tới không bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền, tạo nguồn cán bộ chất lượng tại các vùng biên giới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, về chủ trương xây dựng các trường nội trú cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đặc biệt là tại các xã biên giới đất liền.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang. Ảnh: HẢI MINH

Theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận 81-TB/TW, cả nước có 248 xã biên giới đất liền được quy hoạch đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Trong số này, 100 trường được chọn đầu tư xây dựng giai đoạn 1, với tổng nhu cầu vốn đầu tư gần 20.000 tỉ đồng. Bộ Tài chính được giao phân bổ và quản lý nguồn vốn; các địa phương trực tiếp thực hiện đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Các trường được khởi công đồng loạt ngày 9-11 đều thuộc danh mục 100 trường đã được Chính phủ phê duyệt đầu tư trong năm 2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trước khai giảng năm học 2026–2027.

Cùng với nguồn vốn đầu tư công, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động chương trình “Cả nước chung tay xây dựng trường học cho các xã biên giới” và phong trào “Tất cả vì học sinh biên giới thân yêu”.

Chương trình nhằm huy động sức 3 mạnh đoàn kết toàn dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng đóng góp, xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống trường học bền vững tại vùng biên giới.