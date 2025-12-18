Quốc hội Mỹ thông qua dự luật quốc phòng khổng lồ, gồm gói hỗ trợ cho Ukraine và châu Âu 18/12/2025 05:33

(PLO)- Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách cho Lầu Năm Góc trị giá 901 tỉ USD, bao gồm các hỗ trợ cho Ukraine và châu Âu.

Ngày 17-12, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỉ lệ áp đảo để thông qua dự luật ngân sách trị giá 901 tỉ USD cho Lầu Năm Góc, qua đó chuyển văn bản pháp lý đồ sộ này tới Nhà Trắng.

Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ ký ban hành dự luật thành luật.

Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài khóa 2026 (NDAA) là kết quả thỏa hiệp giữa các dự luật riêng rẽ đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trước đó trong năm nay.

Tòa nhà quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington,D.C. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Dự luật cho phép mức chi tiêu quân sự hằng năm kỷ lục 901 tỉ USD, bao gồm tăng lương 4% cho binh sĩ, mua sắm trang bị quân sự và các nỗ lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ của Mỹ.

Thượng viện ủng hộ dự luật với tỷ lệ 77 phiếu thuận, 20 phiếu chống, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng.

Hạ viện đã thông qua dự luật vào tuần trước.

Dù đảng Cộng hòa đang nắm đa số tại cả Hạ viện và Thượng viện, NDAA năm nay vẫn bao gồm một số điều khoản nhằm tăng cường an ninh tại châu Âu - điểm được đánh giá là khác với lập trường của ông Trump.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia được xem là thân thiện với Nga, đồng thời tiến hành rà soát lại quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

NDAA năm tài khóa 2026 dành 800 triệu USD cho Ukraine, bao gồm 400 triệu USD mỗi năm trong hai năm tới, trong khuôn khổ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, theo đó Mỹ chi trả cho các công ty Mỹ cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.

Dự luật cũng phê chuẩn Sáng kiến An ninh Baltic và cấp 175 triệu USD để hỗ trợ năng lực quốc phòng của Latvia, Lithuania và Estonia. Đồng thời, đạo luật hạn chế khả năng Bộ Quốc phòng Mỹ cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 người và cấm Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu từ bỏ chức danh Tư lệnh Tối cao của NATO.

Các nghị sĩ quốc hội Mỹ rất tự hào về việc đã thông qua NDAA liên tục hằng năm trong hơn sáu thập thiên qua.

NDAA không bao gồm nguồn kinh phí để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh - điều ông Trump mong muốn nhưng không thể chính thức thực hiện nếu không có sự phê chuẩn của quốc hội.