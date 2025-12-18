Ông Putin lên tiếng về cáo buộc Nga có thể tấn công châu Âu 18/12/2025 05:38

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng trước cáo buộc rằng Moscow có khả năng sẽ tung đòn quân sự với châu Âu, khẳng định chúng hoàn toàn vô căn cứ.

Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các tuyên bố của phương Tây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công tiềm tàng từ Moscow nhắm vào châu Âu, theo đài RT.

Ông Putin gọi các cáo buộc trên là “dối trá và vô nghĩa”, cho rằng những phát ngôn có chủ ý này nhằm thổi phồng bầu không khí mà ông cho là "đang hoảng loạn trên toàn châu Âu".

Ông Putin nhận định tình hình địa chính trị toàn cầu vẫn “căng thẳng” và ở một số khu vực thậm chí “ở mức độ nghiêm trọng”.

Ông cáo buộc các nước NATO đang “chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn” thông qua việc tăng cường và hiện đại hóa các lực lượng tấn công, đồng thời phổ biến trong dư luận quan điểm cho rằng một cuộc đối đầu với Nga là khó tránh khỏi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

“Tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng những cáo buộc về mối đe dọa từ Nga đối với các quốc gia châu Âu là dối trá và vô nghĩa. Tuy nhiên, những thông tin như vậy vẫn được đưa ra một cách có chủ ý" - ông Putin nói, đồng thời cho rằng các quan chức Liên minh châu Âu đang bị các tính toán chính trị ngắn hạn chi phối, hơn là trách nhiệm lâu dài.

Ông nhấn mạnh rằng trong suốt lịch sử, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Nga luôn tìm cách giải quyết các xung đột và bất đồng bằng con đường ngoại giao dù chỉ còn một cơ hội nhỏ.

“Trách nhiệm về việc không nắm bắt những cơ hội đó hoàn toàn thuộc về những bên tin rằng họ có thể nói chuyện với chúng tôi bằng sức mạnh” - ông Putin khẳng định.

Tổng thống Nga cho biết Moscow ủng hộ “sự hợp tác bình đẳng, cùng có lợi” với Mỹ và các quốc gia châu Âu, cũng như việc hình thành một hệ thống an ninh thống nhất trên toàn khu vực Á-Âu.

Ông cũng đề cập những tiến triển đạt được trong các cuộc trao đổi song phương với Washington, song cho rằng điều này hiện chưa phản ánh đầy đủ trong cách tiếp cận của phần lớn lãnh đạo châu Âu.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh thêm rằng Moscow nhận thức rõ, trong mọi tình huống quốc tế, các lực lượng vũ trang vẫn là nhân tố then chốt bảo đảm chủ quyền, độc lập, an ninh, tương lai và thế cân bằng chiến lược của Nga.

Về chiến sự Nga-Ukraine, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Chúng tôi muốn thực hiện điều này thông qua con đường ngoại giao, nhưng nếu phía đối phương và những bên hậu thuẫn bên ngoài từ chối tham gia các cuộc đối thoại thực chất, Nga sẽ giành lại những vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự” - ông nói.

Ông cũng cho biết nhiệm vụ mở rộng vùng đệm an ninh sẽ được “kiên quyết triển khai”.

Ngoài ra, ông Putin còn cho biết Nga đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm thành công đối với tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik và phương tiện không người lái dưới nước Poseidon.

Theo ông Putin, nhờ được trang bị động cơ hạt nhân, các hệ thống này sẽ tiếp tục giữ tính độc đáo trong thời gian dài, qua đó bảo đảm thế cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập niên tới.