Chiến sự Nga-Ukraine 17-12: Nga tuyên bố hạ hơn 1.500 lính Kiev, tiến mạnh ở Myrnohrad, tấn công dữ dội cửa ngõ Pokrovsk 17/12/2025 08:16

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Nga siết chặt vòng vây Myrnohrad, tấn công dữ dội cửa ngõ Pokrovsk; Nga lên tiếng về các cuộc thảo luận Ukraine, Mỹ, châu Âu ở Đức.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên khắp các mặt trận.

Nga siết chặt vòng vây Myrnohrad, tấn công dữ dội cửa ngõ Pokrovsk

Quân đội Ukraine ngày 16-12 cho biết rằng các lực lượng Nga đang triển khai những đợt tấn công dữ dội nhất vào vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk, đồng thời gia tăng đáng kể sức ép lên Myrnohrad, thành phố lân cận nằm trong khu vực chiến lược này.

Báo cáo từ Quân đoàn Đổ bộ đường không số 7 của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh quyền kiểm soát của Kiev đối với Pokrovsk - thành phố thuộc tỉnh Donetsk, nơi chứng kiến giao tranh ác liệt nhất trong hơn một năm qua - đang có dấu hiệu suy giảm. Các tuyến đường hậu cần cuối cùng dẫn vào thành phố này đang bị quân đội Nga đe dọa nghiêm trọng.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Theo bài đăng trên Facebook của Quân đoàn 7, quân đội Nga đang nỗ lực đột phá về hướng làng Hryshyne, nằm cách Pokrovsk chưa đầy 10 km về phía tây bắc, với chiến thuật "tiến công đồng loạt trên mọi hướng".

Đơn vị này cho biết thêm lực lượng Ukraine đang cố gắng ngăn chặn đà tiến của Nga tới Hryshyne bằng cách sử dụng pháo binh và máy bay không người lái (UAV) để cắt đứt các tuyến đường hành quân của đối phương.

Trao đổi với tờ The Kyiv Independent, đại diện Quân đoàn 7 nhận định rằng việc Nga chuyển hướng tấn công sang Hryshyne là hệ quả trực tiếp từ những thất bại trong các trận giao tranh ở các khu dân cư phía tây bắc Pokrovsk trước đó.

Lợi dụng điều kiện thời tiết mùa đông sương mù dày đặc, quân đội Nga đang đẩy mạnh các hoạt động quân sự. Quân đoàn 7 ghi nhận một cuộc tấn công cơ giới đã diễn ra tại khu vực Pokrovsk vào ngày 10-12.

Trong khi đó, tại Myrnohrad - thành phố nằm cách Pokrovsk khoảng 5 km về phía đông bắc - tình hình cũng đang trở nên nguy cấp. Lực lượng Nga đang gia tăng áp lực lên các khu vực phía đông nam, cố gắng thâm nhập vào khu vực phía bắc thị trấn theo hướng tiến công từ dưới lên.

Theo đánh giá của hầu hết các nhóm theo dõi bản đồ chiến sự nguồn mở, bao gồm cả kênh DeepState, Myrnohrad đã rơi vào tình thế "cận kề bị bao vây" trong nhiều tuần qua.

Các báo cáo ghi nhận rằng gần như mọi nỗ lực luân chuyển quân ra vào thành phố của Ukraine đều dẫn đến các cuộc đụng độ và giao tranh trực diện với quân đội Nga.

Nga hứng đòn không kích xuyên đêm

Ở một diễn biến khác, The Kyiv Independent dẫn nguồn truyền thông địa phương đưa tin rằng nhiều tiếng nổ lớn đã làm rung chuyển 1 nhà máy lọc dầu tại thành phố Slavyansk-on-Kuban của Nga rạng sáng 17-12, giữa lúc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV.

Trước đó, ngay trước nửa đêm 16-12, kênh Telegram Exilenova+ cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV và các vụ nổ tại tỉnh Saratov của Nga.

Ảnh chụp màn hình từ một đoạn video được cho là ghi lại các vụ nổ tại thành phố Slavyansk-on-Kuban (Nga) rạng sáng 17-12-2025. Ảnh: Exilenova+/ Telegram

Về vị trí địa lý, Slavyansk-on-Kuban nằm ở vùng Krasnodar (miền nam Nga), gần biển Azov và Biển Đen. Trong khi đó, tỉnh Saratov cách biên giới Ukraine khoảng 330 km.

Hiện tại, chính quyền Kiev chưa đưa ra bình luận về vụ việc và các báo cáo này chưa được xác minh độc lập.

Theo The Kyiv Independent, Ukraine thường xuyên thực hiện các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của Nga nhằm làm suy giảm sức mạnh chiến đấu của Moscow.

Kiev coi các cơ sở hạ tầng năng lượng là mục tiêu quân sự hợp pháp, do nguồn thu từ năng lượng là dòng tài chính trực tiếp nuôi dưỡng nỗ lực quân sự của Điện Kremlin.

Nga tuyên bố kiểm soát thêm lãnh thổ, Ukraine tổn thất lớn

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 16-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã kiểm soát khu dân cư Novoplatonovka ở tỉnh Kharkiv, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trong ngày qua, Nga tuyên bố đã loại khoảng 1.520 binh sĩ Ukraine trên toàn tuyến.

Theo phía Nga, các nhóm tác chiến phía Bắc, Tây, Nam, Trung tâm, Đông và Dnepr gây thiệt hại nặng cho lực lượng Ukraine, phá hủy nhiều xe bọc thép, pháo binh, kho đạn và khí tài điện tử. Riêng tại Myrnohrad (Donetsk), Nga nói đã "giải phóng" 120 tòa nhà.

Ngoài ra, Nga cho biết đã tập kích một xưởng lắp ráp UAV của Ukraine và bắn hạ 180 UAV của Kiev trong ngày.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Theo TASS, Nga đã bắt đầu sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) Force gắn súng tại tỉnh Belgorod để đánh chặn UAV cánh cố định của Ukraine.

Nhà phát triển Drone Force cho biết phiên bản nâng cấp có thể bắn 2 viên đạn cỡ lớn, tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tự động khóa mục tiêu, còn người điều khiển thực hiện khai hỏa.

Thiết bị hiện đã được đưa vào sản xuất hàng loạt và Nga có kế hoạch triển khai sang các khu vực biên giới khác như Kursk và Bryansk.

Trước đó, Drone Force cũng thông báo phát triển phiên bản trinh sát Force 15 inch, được cho là có khả năng kháng tác chiến điện tử và phục vụ hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh.

Nga lên tiếng về các cuộc thảo luận Ukraine, Mỹ, châu Âu ở Đức

Ngày 16-12, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định Moscow vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về kết quả các cuộc đàm phán vừa diễn ra giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu liên quan đến giải pháp cho cuộc xung đột, báo Izvestia đưa tin.

"Tôi chưa nhận được thông tin đó" - ông Peskov nói.

Khi được hỏi về thời điểm có thể diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia trực tiếp của Nga, ông Peskov giải thích: "Trước tiên, chúng tôi phải nắm bắt được những gì sẽ được đưa ra sau các cuộc đàm phán mà Mỹ đang tiến hành với Ukraine, cùng sự tham gia của phía châu Âu".

"Chúng tôi cần xem xét tình hình thực tế diễn ra như thế nào trước đã" - vị phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh.

Vào ngày 14 và 15-12, các phái đoàn Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán về giải pháp hòa bình tại Berlin (Đức). Các cuộc thảo luận kéo dài khoảng 5 giờ vào ngày 14-12 và tiếp tục khoảng 2 giờ vào ngày 15-12.

Cũng trong tối 16-12, một số nhà lãnh đạo châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) và Tổng thư ký NATO đã nhóm họp để thảo luận về tiến trình của các cuộc đàm phán này.