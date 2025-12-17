Ông Zelensky nói về các bước đàm phán và quan điểm phía Ukraine 17/12/2025 06:06

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga vẫn yêu cầu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass miền đông và tuyên bố Kiev không nhượng đất.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết lập trường đàm phán của Nga "vẫn chưa thay đổi" khi Moscow tiếp tục yêu cầu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass (miền đông Ukraine) nhưng Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ này, theo tờ The Kyiv Independent.

Trao đổi với báo chí vào tối 15-12, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Họ muốn Donbass của chúng tôi. Và chúng tôi không muốn trao Donbass của mình cho họ".

Phát ngôn này được đưa ra sau vòng thảo luận mới nhất giữa Ukraine, châu Âu, với các nhà đàm phán Mỹ diễn ra tại Đức trong 2 ngày 14 và 15-12.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Theo kế hoạch được đề xuất, các lực lượng Ukraine sẽ phải rút khỏi những khu vực còn lại ở Donbass để thiết lập một vùng phi quân sự. Vùng lãnh thổ này sẽ được quốc tế công nhận là thuộc về Nga, mặc dù quân đội Nga sẽ bị cấm tiến vào khu vực này.

"Người Mỹ muốn tìm kiếm một sự thỏa hiệp, họ đề xuất một 'đặc khu kinh tế'. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa: 'đặc khu kinh tế' không có nghĩa là đặt dưới sự lãnh đạo của Liên bang Nga" - ông Zelensky phát biểu sau vòng đàm phán gần nhất.

Tổng thống Ukraine khẳng định: "Chúng tôi sẽ không công nhận Donbass là của Nga, dù là về mặt pháp lý hay thực tế đối với phần lãnh thổ đang tạm bị [Nga] kiểm soát".

Ông cũng nói thêm rằng hiện chưa có "sự đồng thuận về vấn đề này" với phía Mỹ.

Về các bước tiếp theo, Tổng thống Zelensky chia sẻ: "Chúng tôi sẽ hoàn thiện các văn bản của mình. Sau đó, tôi cho rằng phía Mỹ sẽ tiến hành tham vấn với phía Nga trong những ngày tới, tiếp theo là tham vấn với Tổng thống Mỹ, sau đó các nhóm làm việc của chúng tôi sẽ gặp nhau".

"Tôi nghĩ các nhóm đàm phán sẽ gặp lại nhau tại Mỹ trong tương lai gần, có thể ngay cuối tuần này. Và sau cuộc gặp đó, chúng tôi sẽ xem xét tình hình để cân nhắc về một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo" - ông Zelensky nói thêm.

Kết lại vấn đề, ông Zelensky bày tỏ quan điểm cứng rắn: "Tôi cho rằng Mỹ sẽ gây áp lực bằng các lệnh trừng phạt [lên Moscow] và cung cấp thêm vũ khí cho chúng tôi nếu Nga từ chối mọi thứ. Tôi nghĩ đây sẽ là một yêu cầu công bằng đối với người Mỹ".

Hiện tại, Nga đã kiểm soát hầu hết tỉnh Luhansk (trừ một vài ngôi làng). Trong khi đó, Ukraine vẫn nắm giữ những phần quan trọng của tỉnh Donetsk, bao gồm các thành phố chiến lược như Sloviansk và Kramatorsk.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky. Moscow nhiều lần khẳng định bất kỳ thoả thuận hoà bình nào đều phải bao gồm việc Kiev nhượng bộ ở Donbass.