Ông Trump ra tuyên bố về viễn cảnh hòa bình Nga-Ukraine 16/12/2025 09:28

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine "đang ở gần đích đến hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine đang trở nên "gần hơn bao giờ hết" sau cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo chủ chốt tại Berlin (Đức) hai ngày 14 và 15-12 vừa qua, theo đài CNN.

Trao đổi với báo chí tại Phòng Bầu dục ngày 15-12, ông Trump cho biết ông đã có "những cuộc [điện đàm] thảo luận rất dài và tốt đẹp" với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

"Chúng tôi đang nhận được sự ủng hộ to lớn từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Họ cũng mong muốn cuộc chiến này chấm dứt. Chúng tôi đã có nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và tôi cho rằng chúng ta đang ở gần đích đến hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được gì" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đó, Tổng thống Zelensky nhận định các cuộc đàm phán với lãnh đạo Mỹ và châu Âu diễn ra khó khăn nhưng hiệu quả.

Chuỗi thảo luận cấp cao này diễn ra tại Berlin trong 2 ngày, với sự tham gia của ông Zelensky, phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, con rể ông Trump - Jared Kushner, cùng các lãnh đạo châu Âu.

Trong tuyên bố chung sau hội đàm, các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định họ và phía Mỹ cam kết phối hợp để cung cấp "các bảo đảm an ninh vững chắc" cho Ukraine. Đáng chú ý là đề xuất thành lập một "lực lượng đa quốc gia tại Ukraine" do châu Âu dẫn đầu với sự hỗ trợ từ Mỹ.

Theo tuyên bố, lực lượng này sẽ "hoạt động bên trong lãnh thổ Ukraine", đồng thời hỗ trợ tái thiết quân đội, bảo vệ bầu trời và bảo đảm an ninh hàng hải. Quy mô lực lượng Ukraine thời bình được đề xuất duy trì ở mức 800.000 quân.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN rằng khoảng 90% các vấn đề giữa Nga và Ukraine đã được giải quyết, đồng thời mô tả vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là điểm bế tắc còn lại. Quan chức này cho biết phía Mỹ đã đưa ra những ý tưởng mang tính "gợi mở" nhằm tháo gỡ bế tắc, bao gồm việc phát triển một "đặc khu kinh tế".

Hai quan chức Mỹ trả lời hãng tin Reuters mô tả các biện pháp bảo vệ này mang tính chất "tương tự Điều 5" - ám chỉ điều khoản phòng thủ chung của Hiệp ước NATO. Trước đó, Ukraine đã phát tín hiệu có thể sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh chắc chắn từ phương Tây.

Giới chức Mỹ từ chối đi sâu vào các chi tiết cụ thể, bao gồm vai trò của Washington trong đảm bảo an ninh này, ngoại trừ việc khẳng định sẽ không có sự hiện diện của lính Mỹ trên thực địa.

Phát biểu tại Berlin, ông Zelensky nhấn mạnh Kiev cần hiểu rõ ràng về các bảo đảm an ninh được đề xuất trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về kiểm soát lãnh thổ trong một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Ông nói thêm rằng bất kỳ sự bảo đảm nào cũng phải bao gồm cơ chế giám sát ngừng bắn hiệu quả.

Đưa tin từ Berlin, phóng viên Dominic Kane của Al Jazeera cho rằng kết quả cuộc đàm phán vẫn chưa rõ ràng.

Theo phóng viên này, chính phủ Đức đã trình bày một đề xuất riêng gồm 10 điểm, tập trung vào hợp tác quân sự và tình báo thay vì một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về những lĩnh vực còn bất đồng.