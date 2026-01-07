Thủ tướng Ba Lan: Đan Mạch có thể trông cậy vào châu Âu vụ Greenland 07/01/2026 09:27

(PLO)- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo rằng NATO sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại nếu các thành viên đe dọa lẫn nhau, lên tiếng ủng hộ Đan Mạch trước tuyên bố mới của Mỹ về Greenland.

Ngày 6-1, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ đánh mất “ý nghĩa tồn tại” nếu để xảy ra xung đột ngay trong nội bộ khối, đồng thời chỉ trích việc Washington tái khơi lại ý định giành quyền kiểm soát đảo Greenland từ Đan Mạch, theo hãng tin TVP World.

Ông Tusk bày tỏ sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong căng thẳng mới bùng phát giữa quốc gia thành viên NATO này và Mỹ - nước giữ vai trò lãnh đạo liên minh quân sự.

“Không một thành viên nào được phép tấn công hay đe dọa một thành viên khác của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Nếu xảy ra xung đột hay đối đầu lẫn nhau trong liên minh, NATO sẽ mất đi ý nghĩa của mình” - ông Tusk nhấn mạnh.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo Thủ tướng Ba Lan, Đan Mạch có thể “trông cậy vào sự đoàn kết của toàn châu Âu”, song các nước thành viên cũng cần “bảo đảm rằng quan hệ xuyên Đại Tây Dương, nền tảng của NATO và an ninh của chúng ta, không bị tổn hại trong những ngày và tháng tới”.

Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan, cùng với Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha vừa ra tuyên bố chung về vấn đề Greenland.

Nhóm các nước này cho rằng an ninh ở Bắc Cực cần được “đảm bảo trên cơ sở tập thể” trong khuôn khổ NATO, đồng thời thừa nhận Mỹ là “đối tác thiết yếu trong nỗ lực này”.

“Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland, và không ai khác, có quyền quyết định các vấn đề liên quan Đan Mạch và Greenland" - trích tuyên bố chung.

Cùng ngày 6-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với đài CNBC rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ của ông đang cân nhắc “một loạt phương án” nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó có cả khả năng “sử dụng quân đội Mỹ”.

Mục tiêu biến Greenland thành một trung tâm chiến lược của Mỹ ở Bắc Cực đã được ông Trump khơi lại trong những ngày gần đây, sau vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Greenland nhiều lần khẳng định không muốn trở thành một phần của Mỹ.