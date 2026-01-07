Chiến sự Nga - Ukraine 7-1: UAV Ukraine tấn công kho dầu Nga, tiếng nổ ‘vang vọng suốt đêm’; Ông Macron muốn gặp ông Putin càng sớm càng tốt 07/01/2026 07:11

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với loạt vụ không kích; Hai bên nói về thương vong của đối phương; Nga bình luận về trợ lý mới của ông Zelensky.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt vụ không kích từ hai bên.

UAV Ukraine tấn công kho dầu Nga, tiếng nổ “vang vọng suốt đêm”

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền địa phương Ukraine rằng ít nhất 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine ngày 6-1.

Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 61 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 53 chiếc. 8 UAV còn lại tấn công 6 địa điểm.

Tại tỉnh Kherson, lực lượng Nga nhắm mục tiêu vào 24 khu dân cư, khiến 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong ngày qua, theo báo cáo hàng ngày của chính quyền quân sự địa phương.

Tỉnh trưởng Donetsk - ông Vadym Filashkin báo cáo về 1 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga vào quận Pokrovsky, Donetsk.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, lực lượng Nga đã tiến hành 856 cuộc không kích vào 29 khu dân cư, khiến 1 người thiệt mạng, chính quyền khu vực báo cáo.

Tỉnh trưởng Ivan Fedorov ngày 6-1 đưa tin về 3 người bị thương khi 1 UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga đâm vào một xe cảnh sát.

Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Nga đã tấn công TP Kharkiv, làm 2 người bị thương, theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov.

Lữ đoàn cơ giới 28 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

. Cùng ngày, nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với Kyiv Independent rằng các cuộc tấn công tầm xa diễn ra suốt đêm của SBU đã gây thiệt hại cho một kho đạn dược và một cơ sở dầu mỏ ở miền trung Nga.

Các cuộc tấn công này chỉ là diễn biến mới nhất trong chiến dịch “tấn công sâu” của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga.

Theo nguồn tin từ SBU, UAV tầm xa do đơn vị đặc nhiệm Alpha của cơ quan này vận hành đã tấn công một kho vũ khí lớn của Nga gần thị trấn Neya thuộc tỉnh Kostroma, và cho biết tiếng nổ từ các vụ kích nổ thứ cấp của đạn dược tại kho này “vang vọng suốt đêm”.

Theo nguồn tin từ SBU, kho vũ khí Neya đóng vai trò là trung tâm phân phối đạn dược lớn, từ đó đạn pháo cũng như tên lửa được phân phối đến các kho nhỏ hơn.

. Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất 1.213.460 binh sĩ tại Ukraine kể từ đầu xung đột, bao gồm 940 thương vong trong ngày 6-1.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất khoảng 1.290 người trong ngày 6-1, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng trong ngày qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 360 UAV cánh cố định, 2 quả bom trên không và 2 pháo phóng từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine.

Cũng theo bộ này, lực lượng Nga đã tấn công các kho chứa UAV tầm xa, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine tại 158 khu vực.

“Lực lượng không quân tác chiến, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công các kho chứa UAV tầm xa, cũng như các điểm triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine tại 158 khu vực” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Macron muốn gặp ông Putin “càng sớm càng tốt”

Ngày 6-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng ông dự định sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và mong muốn cuộc gặp diễn ra càng sớm càng tốt.

“Mọi việc phải được sắp xếp trong thời gian ngắn. Các liên lạc hiện đang được khôi phục và sẽ diễn ra trong những tuần tới” - ông Macron nói với đài truyền hình France 2.

Ông Macron trước đó nói rằng việc nói chuyện với ông Putin sẽ rất hữu ích để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng nếu Tổng thống Macron sẵn sàng đàm phán, Nga luôn sẵn sàng đối thoại.

Nga bình luận cựu phó thủ tướng Canada làm cố vấn kinh tế cho ông Zelensky

Ngày 6-1, Đặc phái viên tổng thống Nga - ông Kirill Dmitriev nói rằng bà Chrystia Freeland, cựu phó thủ tướng Canada và hiện là cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhận chức vụ này nhằm kiểm soát dòng viện trợ phương Tây chảy vào Kiev, theo đài RT.

Cựu phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland - tân cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: SEAN KILPATRICK/THE CANADIAN PRESS

Bà Freeland hôm 5-1 xác nhận rằng bà sẽ từ chức các vị trí tại Canada để đảm nhiệm vai trò cố vấn phát triển kinh tế cho ông Zelensky, đồng thời mô tả đây là công việc “tình nguyện” và “không hưởng lương”.

Là nhân vật nổi bật của chính trường Canada hơn một thập niên qua, bà Freeland từng giữ các chức vụ bộ trưởng về thương mại quốc tế, ngoại giao và tài chính, và làm phó thủ tướng giai đoạn 2019-2024.

Là người chỉ trích Nga mạnh mẽ, bà Freeland nhiều lần kêu gọi mở rộng hỗ trợ của Canada cho Ukraine.

Khi còn là bộ trưởng tài chính Canada, bà thúc đẩy viện trợ qua nhiều kênh, gồm các khoản vay và cơ chế đa phương như các tài khoản của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo công cụ theo dõi hỗ trợ Ukraine của Viện Kiel, tính đến tháng 12-2025, Canada xếp thứ năm toàn cầu về tổng viện trợ cho Ukraine kể từ năm 2022.

“Không phải mô hình kinh doanh tệ: trước tiên gửi hàng tỉ USD, rồi nhận một công việc để kiểm soát số tiền đó” - ông Dmitriev viết trên X khi bình luận về vai trò mới của bà Freeland.

Ukraine và bà Freeland chưa bình luận về phát ngôn của trợ lý ông Putin.