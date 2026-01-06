Chiến sự Nga - Ukraine 6-1: Kiev bị tập kích UAV; Loạt tên lửa tấn công Kharkiv; Ông Zelensky nói về thương vong lính Nga 06/01/2026 07:21

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine leo thang với hơn 170 cuộc giao tranh trong ngày; Nga hạ 55 UAV Ukraine trong đêm; Ông Zelensky nói Ukraine loại bỏ hơn 90.000 binh sĩ Nga trong 3 tháng qua.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt vụ không kích được báo cáo từ hai bên.

Ukraine: Nga không kích nhiều tỉnh thành, 5 tên lửa tấn công Kharkiv

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 5-1 lực lượng Ukraine đã đụng độ 172 lần với quân Nga, trong đó giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở các TP Pokrovsk (Donetsk) và Huliaipole (Zaporizhzhia).

“Từ đầu ngày, đã có 172 cuộc giao tranh xảy ra. Hôm nay, đối phương đã thực hiện 3 cuộc tấn công bằng tên lửa và 24 cuộc không kích, sử dụng 10 tên lửa và thả 79 quả bom lượn. Ngoài ra, quân Nga đã sử dụng 3.083 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện 3.038 cuộc pháo kích vào các vị trí của quân đội và các khu vực dân cư Ukraine” - theo tuyên bố của bộ này.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Nga đêm 5-1 đã nhắm vào một bệnh viện ở thủ đô Kiev, đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Theo ông Zelensky, lực lượng Nga đã phóng 165 UAV tấn công trong đêm, trong đó khoảng 100 chiếc thuộc loại Shahed. Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko nói rằng 2 trong số 4 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một bệnh viện bị trúng không kích ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 5-1. Ảnh: TELEGRAM

. Thị trưởng TP Dnipro - ông Borys Filatov nói rằng một nhà máy chiết xuất dầu ở TP này đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng UAV Nga vào ngày 5-1, khiến khoảng 300 tấn dầu hướng dương tràn ra đường.

Theo ông Filatov, cơ sở này được cho là thuộc sở hữu của Bunge, một công ty kinh doanh nông nghiệp của Mỹ.

Bunge nói với tờ Kyiv Independent rằng thiệt hại đối với một phần cơ sở của họ ở Dnipro vẫn đang được đánh giá và công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương để giảm thiểu tác động.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk - ông Vladyslav Haivanenko nói rằng vụ tấn công cũng làm hư hại một chiếc xe hơi và một đường dây điện.

. Ngày 5-1, Nga đã phóng 5 quả tên lửa tấn công Kharkiv, làm 1 người bị thương và gây ra “thiệt hại rất đáng kể” cho cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố, theo chính quyền địa phương.

Theo Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov và Văn phòng Công tố tỉnh Kharkiv. Cuộc tấn công đầu tiên xảy ra lúc 12 giờ 45 phút chiều 5-1 (giờ địa phương), tiếp theo là 4 cuộc tấn công nữa cách nhau vài phút.

Hai cuộc không kích đầu tiên đã nhắm vào một khu công nghiệp ở quận Slobidskyi, Thị trưởng TP Kharkiv - ông Ihor Terekhov cho biết trên Telegram. Thị trưởng không nói rõ các cuộc không kích còn lại nhắm vào đâu.

. Cùng ngày, quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine tuyên bố ngăn chặn nỗ lực mới nhất của Nga nhằm phát động một cuộc tấn công vào khu vực Kupiansk (Kharkiv) bằng cách sử dụng đường ống dẫn khí Soyuz.

Theo Quân đoàn 7, Nga đã cố gắng sử dụng đường ống dẫn khí này để “rút lui bí mật và tập trung thêm lực lượng” tại khu vực Kupiansk, trong một chiến dịch có khoảng 50 người tham gia. Quân đoàn này tuyên bố đã loại bỏ ít nhất 40 người trong số đó.

Cũng theo đơn vị này, quân đội Ukraine đã liên tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần làng Hryshyne (Donetsk), trong khi tình hình tại TP Myrnohrad vẫn còn khó khăn.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga hạ 55 UAV Ukraine trong đêm

Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ 55 UAV của Ukraine trên 10 khu vực của Nga trong vòng ba giờ vào tối muộn 5-1, theo hãng thông tấn TASS.

“Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 5 tháng 1 (giờ Moscow), các hệ thống phòng không báo động đã đánh chặn hoặc phá hủy 55 UAV cánh cố định của Ukraine, bao gồm 31 UAV trên vùng Bryansk, 11 UAV trên vùng Rostov, 3 UAV trên vùng Belgorod, 2 UAV trên vùng Volgograd, 2 UAV trên vùng Ryazan, 2 UAV trên vùng Moscow, trong đó có 1 UAV bay về phía Moscow, và mỗi vùng Kursk, Penza, Smolensk và Tula có 1 UAV còn lại” - theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine chưa bình luận về các vụ phóng UAV này.

Ông Zelensky: Ukraine hạ hơn 90.000 binh sĩ Nga trong 3 tháng qua

Ngày 5-1, Tổng thống Zelensky nói rằng quân đội Ukraine đã hạ hơn 90.000 binh sĩ Nga trong ba tháng qua, theo Kyiv Independent.

Ông Zelensky đưa ra thông tin trên sau cuộc gặp với Bộ trưởng Chuyển đổi Số Ukraine Mykhailo Fedorov, người được dự kiến sẽ sớm lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại cuộc gặp với Bộ trưởng Chuyển đổi Số Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 5-1. Ảnh: X

Tại cuộc gặp, ông Zelensky và ông Fedorov đã thảo luận về những thay đổi mà ông Fedorov có thể thực hiện trong vai trò mới.

Theo tuyên bố của ông Zelensky, ông Fedorov dự kiến sẽ trình các dự thảo quyết định trong vòng một tuần nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine.

“Tất nhiên, Ukraine hoàn toàn cam kết với ngoại giao và muốn kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Nhưng Nga không thể hiện cách tiếp cận tương tự và đang kéo dài cuộc chiến” - ông Zelensky nói.

“Chúng ta sẽ đối phó bằng cách thúc đẩy tiến bộ công nghệ và chuyển đổi ngành quốc phòng” - nhà lãnh đạo Ukraine bổ sung.

Theo dữ liệu được xác minh từ các video có sẵn ở tuyến đầu, ông Zelensky nói rằng Ukraine, được hỗ trợ một phần nhờ “giải pháp công nghệ, loại bỏ 35.000 binh sĩ Nga trong tháng 12, 30.000 trong tháng 11 và 26.000 trong tháng 10-2025.

“Rõ ràng các công nghệ (của Ukraine) đang hoạt động hiệu quả. Nguồn cung UAV cho quân đội đang tăng rõ rệt” - ông Zelensky nói thêm.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelensky.