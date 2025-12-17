Bản tin tối 17-12: Căng thẳng Campuchia - Thái Lan vẫn ‘nóng’; Bão rình rập cuối tháng 12? 17/12/2025 20:00

Bản tin tối 17-12: Căng thẳng Campuchia - Thái Lan vẫn 'nóng'; Bão rình rập cuối tháng 12?

Tình hình giao tranh biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn tiếp diễn.

Theo phía Campuchia, quân đội Thái Lan đã bắn pháo binh vươn tới làng Sla Kram (xã Sla Kram, huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey). Theo Trung tướng Maly Socheata - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, kể từ ngày 7 đến ngày 16-12 đã có 17 người Campuchia thiệt mạng và 77 người khác bị thương.

Về phía Thái Lan, Quân khu 2 của nước này cho biết các đơn vị thiết giáp Thái Lan đã tiến hành 1 chiến dịch quân sự. Trong chiến dịch này Thái Lan sử dụng xe tăng bắn phá 1 tòa nhà casino mà nước này cho là căn cứ lừa đảo thuộc phía Campuchia tại khu vực Chong Sa Taku, theo tờ Khaosod.