Động thái mới nhất của chuỗi bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi 17/12/2025 16:13

Tối 16-12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chuỗi bánh mì Hồng Vân rao bán thanh lý toàn bộ tủ bán bánh mì.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu… nghi ngộ độc sau khi đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy bánh mì Hồng Vân trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 11-12 đến sáng 13-12.

Thống kê mới nhất, số người mắc các triệu chứng nghi ngộ độc tìm đến các cơ sở y tế là 129 người. Ngoài ra, một số người mắc các triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà.