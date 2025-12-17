Cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An khắc phục thêm 47 tỉ đồng trước phiên phúc thẩm 17/12/2025 18:07

(PLO)-Bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù, trước phiên tòa phúc thẩm, cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng vừa khắc phục thêm hơn 47 tỉ đồng.

Ngày 18-12 tới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Sau phiên tòa sơ thẩm, có 17 bị cáo kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, có 3 người đã rút đơn kháng cáo, trong đó có cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà.

Bản án sơ thẩm cho rằng, hành vi của ông Phạm Thái Hà đã xâm phạm sự đúng đắn của hoạt động công vụ, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến thiệt hại đến tài sản nhà nước. HĐXX tuyên phạt cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong đơn kháng cáo trước đó, ông Phạm Thái Hà đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho mình. Ông Phạm Thái Hà bị xử phạt 5 năm 6 tháng tù. Với việc rút đơn kháng cáo, bản án đối với ông Hà đã có hiệu lực pháp luật.

Các bị cáo còn lại đa phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong được tòa án cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh, mức độ hành vi và hậu quả phạm tội để cân nhắc cho họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại hậu quả thiệt hại của nhà nước tại các dự án xảy ra vi phạm và xem xét lại số tiền mà các bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp khắc phục hậu quả.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã đề nghị được khắc phục nốt hậu quả vụ án sau khi các bị cáo khác khắc phục, HĐXX đã ghi nhận điều này.

Ngày 17-12, cựu chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng vừa khắc phục thêm hơn 47 tỉ đồng. Ông Hưng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ông Hưng đã nộp gần 26 tỉ, 7 sổ tiết kiệm có số dư hơn 32 tỉ và 90.000 USD.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang cũ, Tuyên Quang cũ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ GT&VT cũ, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.