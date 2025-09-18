Chi tiết mức án 29 bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An 18/09/2025 16:59

(PLO)- HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm, đặc điểm nhân thân của từng bị cáo… khi quyết định hình phạt.

Chiều 18-9, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và một số địa phương, đơn vị liên quan.

Theo đó, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu nhiều dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải để tạo điều kiện.

Từ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu hưởng lợi bất hợp pháp hơn 120 tỉ đồng.

HĐXX đã xem xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm, đặc điểm nhân thân của từng bị cáo… khi quyết định hình phạt.

Trong đó, nghiêm trị kẻ chủ mưu, người đứng đầu, hưởng lợi lớn, đồng thời áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật với những bị cáo thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích, sức khỏe yếu; phân hóa trách nhiệm của từng bị cáo theo vị trí, vai trò, trách nhiệm và số tiền được hưởng lợi…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Dưới đây là mức án cụ thể đối với 29 bị cáo:

Các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:

1. Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An): 10 năm 6 tháng tù

2. Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 7 năm tù

3. Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An): 4 năm tù

4. Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam): 3 năm tù

5. Hoàng Thị Lê Hạnh (cựu Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An): 30 tháng tù

6. Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 6 năm tù

7. Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 4 năm 6 tháng tù

8. Hoàng Thế Du (cựu Trưởng phòng Quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 36 tháng tù

9. Nguyễn Văn Toán (Trưởng phòng Kỹ thuật - Tổng hợp Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 30 tháng tù

10. Nguyễn Đức Tuấn (cán bộ Phòng Quản lý dự án giám sát Công trình Giao thông 2, Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ): 30 tháng tù

11. Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 5 năm 6 tháng tù

12. Lưu Xuân Hiếu (cựu Phó trưởng phòng điều hành dự án nước ngoài, cựu Phó Trưởng phòng Điều hành Dự án 2, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 24 tháng tù cho hưởng án treo

13. Phạm Quang Giang (cựu cán bộ Phòng Tài chính - Kế toán, Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ): 24 tháng tù cho hưởng án treo

14. Phạm Hoàng Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4 năm 6 tháng tù

15. Nguyễn Chí Cường (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 30 tháng tù

16. Phạm Văn Duân (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 4 năm tù

17. Đỗ Đình Phan (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 3 năm tù

18. Trịnh Văn Thanh (cựu Phó trưởng Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 30 tháng tù

19. Lê Văn Măng (cựu cán bộ Phòng Quản lý thực hiện dự án 2, Ban Quản lý Dự án Hà Nội): 30 tháng tù

20. Nguyễn Quang Huy (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam): 4 năm tù

21. Vũ Hải Tùng (cựu Chi Cục trưởng Chi Cục quản lý xây dựng đường bộ): 3 năm tù

22. Võ Tá Thanh (cựu Phó trưởng phòng Phòng Dự án 3, Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam): 24 tháng tù cho hưởng án treo

23. Vương Đình Kiều (cán bộ Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Xây dựng; nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý Dự án 4): 24 tháng tù cho hưởng án treo

24. Phạm Thanh Bình (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 4 năm tù

25. Cao Ngọc Phúc (cựu Phó trưởng ban phụ trách Ban Điều hành dự án nhóm A, Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh): 36 tháng tù cho hưởng án treo

26. Nguyễn Văn Lâm (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình Giao thông (A-ETC): 24 tháng tù cho hưởng án treo

27. Bùi Thanh Tuân (cựu Phó Giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo): 24 tháng cho hưởng án treo

Bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

28. Lê Ô Pích (cựu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ): 3 năm tù giam

Bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi:

29. Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội): 5 năm 6 tháng tù.