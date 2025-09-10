Luật sư nói về "sai sót đáng tiếc" của chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10/09/2025 15:52

(PLO)- Theo luật sư, trong tình thế khó khăn, chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã có "sai sót đáng tiếc" và mong HĐXX xem xét toàn bộ hành vi, bối cảnh vụ án để khoan hồng.

Chiều 10-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Lê Ô Pích (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các địa phương và đơn vị liên quan.

HĐXX nghe các luật sư, bị cáo trình bày quan bào chữa. Trước đó, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 29 bị cáo, trong đó bị cáo Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các luật sư tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng, luật sư không tranh luận về hành vi phạm tội và tội danh vì ông Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi theo nội dung cáo trạng.

Luật sư tập trung vào các căn cứ giảm nhẹ cho bị cáo và đề nghị HĐXX cân nhắc đầy đủ để cho ông Hưng được hưởng sự khoan hồng.

Theo luật sư, việc chậm trễ trong thanh toán, quyết toán cùng với biến động giá nguyên vật liệu đã khiến nhiều dự án mà Tập đoàn Thuận An thực hiện phát sinh chi phí rất lớn, gây thiệt hại nặng nề và tạo áp lực về tài chính kéo dài cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất ấy, bị cáo Nguyễn Duy Hưng buộc phải dồn toàn lực để duy trì hoạt động, tìm cách thực hiện thêm nhiều dự án với hy vọng bù đắp thua lỗ và bảo đảm việc làm cho hàng ngàn lao động. Chính điều đó đã dẫn đến những sai sót đáng tiếc trong việc tuân thủ quy định về đấu thầu.

Luật sư cho rằng đây không phải là hành vi nhằm trục lợi cá nhân, mà là sự lựa chọn trong tình thế khó khăn, vì sự sống còn của cả tập thể và “mong HĐXX xem xét toàn diện nguyên nhân, bối cảnh dẫn đến hành vi phạm tội để dành cho bị cáo Nguyễn Duy Hưng sự khoan hồng, nhân đạo”.

Trong nhiều vụ án kinh tế, thiệt hại có thể xác định thông qua hồ sơ kế toán, chứng từ thanh toán, kết quả kiểm toán… Nhưng đối với vụ án này, không có tài liệu, chứng cứ độc lập nào đủ sức chứng minh sự thất thoát ngân sách Nhà nước trong 5 dự án là hơn 120 tỉ đồng.

Mặc dù vậy, ông Hưng thành khẩn nhận trách nhiệm, không có ý kiến phản bác về giá trị thiệt hại và tự nguyện nộp khắc phục. Điều này thể hiện thái độ ăn năn, hợp tác, ý thức mong muốn khắc phục hậu quả của bị cáo.

Bên cạnh đó, luật sư cũng trình bày các tình tiết giảm nhẹ tội cho thân chủ như: nhân thân tốt, gia đình có công với Cách mạng…

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Bào chữa cho bị cáo Trần Anh Quang (tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An), luật sư đề nghị HĐXX xem xét toàn diện vai trò, tính chất hành vi của bị cáo. Theo luật sư, ông Quang chỉ là người giúp sức giản đơn, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, không có động cơ, mục đích.

Ngoài tiền lương, bị cáo không được hưởng bất kỳ lợi ích nào khác từ những sai phạm trong hoạt động đấu thầu của Tập đoàn. Ông Quang cũng không phải là người giữ vai trò chỉ đạo cấp dưới xuyên suốt trong quá trình Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu tại 5 dự án như cáo buộc.

Theo quan điểm bào chữa của luật sư, đối chiếu lời khai của bị cáo Quang với lời khai của các bị cáo khác cho thấy, không có việc ông Quang chỉ đạo, phân công người khác trực tiếp làm việc, phối hợp với BQLDA Bắc Giang (cũ) và đơn vị tư vấn thiết kế điều chỉnh, bổ sung tiêu chí trong dự thảo hồ sơ mời thầu (HSMT) trước khi BQLDA phát hành HSMT.

Sau khi trúng thầu, các bên mới thống nhất thỏa thuận về cơ chế chi ngoài hợp đồng cho BQLDA, lúc đó ông Quang mới được lãnh đạo HĐQT phân công gặp gỡ đại diện chủ đầu tư để thực hiện việc chuyển tiền cơ chế như đã thỏa thuận cho mỗi đợt nghiệm thu, thanh toán.

Quá trình nghiệm thu, thanh toán thuộc giai đoạn triển khai thực hiện hợp đồng, không thuộc giai đoạn đấu thầu. Do đó, việc phía VKS cáo buộc bị cáo đã có hành vi chi tiền cơ chế để BQLDA tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu là chưa khách quan.

Trước đó, VKS đề nghị xử phạt ông Quang mức án từ 6-7 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.