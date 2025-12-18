Phong tỏa, kê biên nhiều tài sản trong vụ Quốc Cường Gia Lai 18/12/2025 09:33

(PLO)- Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 21 bị can khác về nhiều tội danh.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo CQĐT, các bị can và gia đình đã nộp khắc phục hậu quả vụ án hơn 223 tỉ đồng và 64.000 USD. Trong đó, gia đình bà Loan đã nộp 100 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đồng thời, CQĐT đã kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất, tổng giá trị hơn 413 tỉ đồng, để bảo đảm thi hành nghĩa vụ của các bị can Nguyễn Thị Như Loan, Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín).

Ngoài ra, CQĐT đã tạm ngừng giao dịch một số bất động sản đứng tên bà Loan, gồm: bất động sản tại Long An; nhà, đất số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).

CQĐT cũng có văn bản đề nghị rà soát, tạm dừng giao dịch tài sản là nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử vụ án.

Theo KLĐT, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) là tài sản nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quyết định của Thủ tướng. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung không triển khai theo phương án sắp xếp.

Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung chủ động thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa về việc bán khu đất trên. Hình thức bán là thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Mặc dù pháp lý của dự án trên vẫn còn dang dở; đến năm 2013, bị can Linh, Dừa tiếp tục chuyển nhượng dự án trên cho bị can Nguyễn Thị Như Loan không thông qua định giá, đấu giá.

Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland) cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỉ đồng. Trừ các chi phí, CQĐT xác định bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng.