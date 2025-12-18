Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An xin rút một phần kháng cáo 18/12/2025 12:23

(PLO)- Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng nói xin rút một phần nội dung kháng cáo liên quan đến việc xem xét lại thiệt hại và thừa nhận các con số bị quy kết.

Ngày 18-12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao xét xử phúc thẩm đối với những người có đơn kháng cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An.

Sau phần thủ tục phiên tòa, chủ tọa phiên tòa thông báo bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đã nộp khắc phục thêm 47 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hưng cho biết, với số tiền nộp thêm này, bị cáo đã khắc phục dư so với con số thiệt hại bị cơ quan tố tụng quy kết.

Ông Hưng cũng nói xin rút một phần nội dung kháng cáo liên quan đến việc xem xét lại thiệt hại và thừa nhận các con số bị quy kết.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Cụ thể, ông Hưng xin rút phần kháng cáo liên quan đến bồi thường trách nhiệm dân sự, chỉ giữ nguyên nội dung xin kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Chủ tọa phiên tòa cho biết, tại phiên tòa hôm nay các bị cáo khác cũng nộp mỗi người một ít và hỏi bị cáo Hưng có ý kiến gì không.

Bị cáo Hưng trình bày từ giai đoạn sơ thẩm đã có quan điểm sẽ khắc phục toàn bộ để khấu trừ cho các bị cáo còn lại. Bị cáo đã khắc phục hậu quả, mong HĐXX xem xét cho bị cáo để có mức án thấp hơn. Ông Hưng cũng xin giảm án cho các đồng phạm có mặt tại tòa hôm nay.

Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ căn cứ vào tính chất, hành vi phạm tội cũng như mức độ, hậu quả để lượng hình với từng bị cáo.

Đại diện VKS cũng hỏi ông Hưng về số tiền chi cho các đối tượng trong vụ án, tuy nhiên, ông Hưng “không có ý kiến gì”.

Ngoài ra, ông Hưng còn trình bày thêm về doanh nghiệp Thuận An. Trước khi xảy ra vụ án, doanh nghiệp của bị cáo gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 hoành hành, mọi gói thầu thực hiện đều trượt giá, thiệt hại nặng nề.

Theo ông Hưng, trong hơn 20 năm thành lập Tập đoàn Thuận An, doanh nghiệp được thi công nhiều dự án lớn nên rất phấn đầu hoàn thành đúng tiến độ. Ghi nhận việc này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tặng bằng khen.

Cá nhân ông Hưng đã tham gia rất nhiều hoạt động công tác xã hội tại địa phương, gia đình có người thân là liệt sĩ. Vì vậy, ông Hưng mong HĐXX xem xét cho “hưởng hình phạt dưới khung”.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An khai bị cáo không có cổ phần trong công ty, không được hưởng lợi ích gì khác ngoài tiền lương. Vì vậy, bị cáo Quang đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét lại vai trò của bị cáo, bản thân bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, có một số thành tích trong lao động…

Ông Quang bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt 7 năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoà, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, bị cáo trình bày về các bằng khen, huân chương lao động, quá trình công tác có nhiều thành tích trong ngành giao thông vận tải, công ty đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia. Bị cáo mong muốn được hưởng án treo để tiếp tục làm việc.

Ngoài ra, bị cáo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong đợt lũ lụt vừa qua. Bị cáo cũng nộp thêm 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Bị cáo Hòa bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt mức án 3 năm tù tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh, Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An, xin được hưởng án treo vì trong giai đoạn phúc thẩm, bị cáo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Mặc dù trong vụ án này, bị cáo không được hưởng lợi, không phải bồi thường, bị cáo nhận thức hành vi vi phạm, khắc phục thêm 500 triệu đồng.

Bà Hạnh bị Tòa cấp sơ thẩm xử phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.