Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo 18/12/2025 10:39

(PLO)- Trước phiên tòa phúc thẩm, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà đã rút đơn kháng cáo, chấp nhận mức án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù.

Hôm nay (18-12), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 17 bị cáo trong vụ án kháng cáo nhưng trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, một số bị cáo đã rút đơn kháng cáo, trong đó có cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà (án sơ thẩm tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi).

Hầu hết các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong được tòa án cấp phúc thẩm xem xét bối cảnh phạm tội, mức độ, hành vi và hậu quả để cân nhắc cho họ được giảm án.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Một bị cáo được dẫn giải tới tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan Nhà nước và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số hình ảnh tại phiên tòa phúc thẩm:

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Huy