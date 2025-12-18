Hàng trăm bị hại ngồi kín phòng xử vụ lừa đảo và cảnh báo của tòa 18/12/2025 18:45

(PLO)- Thông qua vụ án lừa đảo xuất khẩu lao động, tòa cảnh tỉnh các bị hại và những người chưa là bị hại, khi tham gia vào các giao dịch cần tìm hiểu kỹ thông tin...

Chiều 18-12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Ngọc Nương (25 tuổi) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Nương nghe tòa tuyên án chiều 18-12. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa tuyên buộc bị cáo bồi thường số tiền còn lại cho các bị hại là hơn 3,6 tỉ đồng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội ở vùng quê, nông thôn, phạm tội nhiều lần...

Phần lớn bị hại là người dân sống ở vùng nông thôn, có người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, để có tiền giao cho bị cáo phải huy động nguồn vốn của gia đình nhưng số tiền bị cáo khắc phục hậu quả sau khi phạm tội là không đáng kể, gây bức xúc cho các bị hại. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo phải được xử lý nghiêm.

Thông qua vụ án, tòa cũng cảnh tỉnh các bị hại và những người chưa là bị hại, khi tham gia vào các giao dịch cần tìm hiểu kỹ thông tin về người cần giao dịch để tránh bị lừa vì các đối tượng lừa đảo thường có phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhưng nhìn chung thường nhắm vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của bị hại để thực hiện. Trong vụ án này, bị cáo đánh vào nhu cầu thực tế muốn đi lao động nước ngoài nhưng chi phí thấp.

Cũng theo tòa, quá trình điều tra, bị cáo khắc phục 158 triệu đồng cho 43 bị hại nên số tiền còn lại phải bồi thường là hơn 3,6 tỉ đồng.

Hơn 100 bị hại ngồi chật phòng xử và nghe tòa tuyên án bị cáo Nương. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, do cần tiền tiêu xài Nương đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Theo đó, Nương thuê một căn nhà ở phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, lập bảng hiệu kinh doanh với nội dung vận chuyển quốc tế Hàn Quốc - Đài Loan - Malaysia - Singapore - Mỹ, tư vấn kết hôn, nhận làm hộ chiếu, visa tại nhà, kèm số điện thoại và tên tài khoản Facebook.

Tiếp theo, Nương sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo thông tin ai có nhu cầu thì liên hệ để ký làm hợp đồng.

Nương thuê người soạn thảo mẫu hợp đồng lao động thời vụ hoặc thông báo lao động thời vụ. Nội dung các hợp đồng này do Nương tự đặt ra, sau đó đem các hợp đồng này về rồi ký trực tiếp vào hợp đồng hoặc nhờ người làm thuê cho mình ký thay.

Các hợp đồng này không có công chứng, chứng thực. Mỗi hợp đồng cho mỗi người làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động là 48 triệu đồng, giao cọc trước 50% (tức 24 triệu). Sau khi nhận tiền cọc thì Nương hứa hẹn khoảng từ 10-20 ngày sẽ hoàn tất hợp đồng, thông báo kết quả cho những người tìm việc làm biết để được xuất khẩu đi lao động nhưng thực tế Nương không làm gì cả.

Cáo trạng quy kết từ tháng 10-2023 đến tháng 8-2024, Nương đã ký hợp đồng với 146 người với tổng cộng hơn 3,76 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền của các bị hại, Nương đã tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 26-8-2024, những người tìm việc làm biết Nương không có thẩm quyền đưa người khác đi xuất khẩu lao động và lừa đảo chiếm đoạt tiền nên đã đến công an trình báo sự việc.