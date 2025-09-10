Vụ Thuận An: Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù 10/09/2025 10:17

(PLO)- Cựu Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi...

Sáng 10-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các địa phương và đơn vị liên quan.

Trước khi bắt đầu phần tranh luận, đại diện VKS công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Cụ thể, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Thái Hà mức án 5-6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị cáo Lê Ô Pích bị đề nghị xử phạt 3-4 năm tù về tội lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị đề nghị xử phạt 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

26 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án thấp nhất từ 18-24 tháng cho hưởng án treo và cao nhất là 5-6 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo VKS, bị cáo Nguyễn Duy Hưng có tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên, có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã thao túng nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, khiến những bị cáo này bị suy thoái đạo đức. Hành vi của bị cáo Hưng và các đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Duy Hưng còn dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có Dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây dư luận bức xúc.

Trong đó, bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao giới thiệu bị cáo Nguyễn Duy Hưng và tác động đến ông Dương Văn Thái (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Tuy nhiên, theo VKS, nguyên nhân để xảy ra sai phạm còn xuất phát từ những sơ hở thiếu sót trong quản lý Nhà nước về đấu thầu, xây dựng. Nhiều bị cáo bị doanh nghiệp thao túng, tạo nên lợi ích nhóm.

Do đó, theo VKS, cần nghiêm trị những bị cáo có vai trò chính, phân hóa các bị cáo theo từng nhóm; khoan hồng cho những bị cáo chịu tác động từ cấp trên, có hành vi ít nghiêm trọng, chỉ làm công ăn lương…

VKS cũng xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho từng bị cáo, ghi nhận tất cả các bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT. Các bị cáo đều đã tự nguyện hoặc tác động tới gia đình để khắc phục hậu quả của vụ án; đều có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu…

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện.

Sau đó, ông Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Tiếp đến, Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các công ty nhà thầu khác tạo liên danh rồi thông đồng, móc ngoặc để phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Nhóm này còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ phần trăm tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các gói thầu, dự án.

Từ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu hưởng lợi bất hợp pháp hơn 120 tỉ đồng.