Nữ giám đốc chi nhánh xuất khống vàng bình ổn giá, nhận tiền vào tài khoản chồng 10/09/2025 05:15

(PLO)- Cựu giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng chỉ đạo lập khống danh sách khách hàng mua hàng nghìn lượng vàng bình ổn giá rồi đem bán ra ngoài với giá cao, nhận tiền vào tài khoản chồng.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn -SJC, VKSND Tối cao đã truy tố bị can Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) về tội tham ô tài sản và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng bị cáo buộc đã có nhiều hành vi sai phạm dẫn đến khoản thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 95 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỉ đồng.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Thị Huệ, cựu Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ với hành vi trục lợi từ chính sách bán vàng bình ổn giá của nhà nước.

Xuất khống vàng bình ổn giá

Để bình ổn thị trường vàng, giảm chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu can thiệp giá vàng miếng SJC từ ngày 3-6-2024 thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC.

Theo đó, “các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể mua bán vàng với nhau, không bán vàng đã mua từ Ngân hàng Nhà nước cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị nhỏ hơn hoặc bằng bình quân giá mua từ Ngân hàng Nhà nước + 1 triệu đồng/lượng”.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chỉ đạo SJC “chấp hành nghiêm giá bán vàng miếng SJC hàng ngày khi SJC được nhận bán vàng miếng trực tiếp cho người dân từ nguồn vàng NHNN bán cho SJC theo giá quy định của NHNN”.

Đồng thời, NHNN yêu cầu “chỉ đạo tất cả các cửa hàng của SJC bán đúng giá, niêm yết công khai, minh bạch giá bán”.

Quá trình thực hiện, bà Lê Thúy Hằng chỉ đạo bị can Trần Ngọc Minh Thư, cựu Trưởng phòng kinh doanh vàng, chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng đến mua tại cửa hàng của SJC. Phần còn lại giữ để bán ra ngoài thị trường với giá cao hơn giá niêm yết.

Thư trao đổi lại với nhân viên để phối hợp thực hiện. Hàng ngày, căn cứ số lượng vàng miếng mua lại được của khách hàng và số lượng vàng miếng mà các khách hàng của Thư muốn mua, Thư báo lại để nhân viên lập khống lệnh xuất vàng bình ổn cho các cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 20-7 đến ngày 30-8-2024, bị can Thư chỉ đạo nhân viên lập 591 lệnh xuất vàng khống để lấy ra 883 lượng vàng miếng SJC với giá niêm yết hơn 69 tỉ đồng, bán cho khách hàng bên ngoài với giá cao hơn niêm yết. CQĐT xác định, các bị can gây thiệt hại cho nhà nước 400 triệu đồng, hưởng lợi cá nhân 330 triệu đồng.

Nhận tiền vào tài khoản chồng

Bà Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo bị can Nguyễn Thị Huệ, cựu Giám đốc SJC bán khống vàng miếng bình ổn giá trái quy định.

Dưới sự chỉ đạo của bà Hằng, từ ngày 14-6 đến ngày 27-8-2024, bà Nguyễn Thị Huệ yêu cầu nhân viên lập danh sách 1.711 khách hàng khống để lấy 2.820 lượng vàng miếng bình ổn giá, có giá niêm yết hơn 221 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Huệ bán trái quy định 918 lượng vàng (trị giá hơn 72,9 tỉ đồng) cho 16 khách hàng để hưởng tiền chênh lệch hơn 1,1 tỉ đồng.

Các khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản cho bà Huệ hoặc ông Nguyễn A.T (chồng bà Huệ). Số tiền chênh lệch này bà Huệ và bà Hằng chia nhau mỗi người hưởng lợi hơn 595 triệu đồng.

Ngoài ra, còn 1.902 lượng vàng, Huệ bán cho một số khách hàng khác. Theo CQĐT, do không có dữ liệu điện thoại, không ghi chép sổ sách nên không xác định được khách hàng, số lượng, giá trị vàng mua bán. Hoặc bà Huệ mua hộ cho người thân quen, các mối quan hệ ngoại giao theo giá niêm yết nên không được hưởng lợi.