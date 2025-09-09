Vụ Tập đoàn Thuận An: VKS nói doanh nghiệp phải 'ngay ngắn lên' 09/09/2025 11:54

(PLO)- Đại diện VKS cho rằng doanh nghiệp phải làm người tiên phong, phải “ngay ngắn lên” để loại bỏ cơ chế xin - cho.

Ngày 9-9, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, TP Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (cũ).

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo các địa phương, Bộ Giao thông vận tải tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tham gia đấu thầu, thi công các dự án, gói thầu.

Bị cáo Hưng trực tiếp đến gặp người có thẩm quyền liên quan đến chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án, gói thầu để thỏa thuận tỷ lệ chi phần trăm, thống nhất phối hợp chỉ đạo nhân viên cấp dưới thông đồng, móc ngoặc với lãnh đạo, cán bộ Ban QLDA ở Bộ GTVT (cũ) và 4 tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Nội, Quảng Ninh.

Nhờ đó, Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công các Dự án trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền 120 tỉ đồng.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trả lời xét hỏi của đại diện VKS, bị cáo Hưng trình bày thực tế từ vụ án, bị cáo nhận thấy có một số tồn tại trong công tác đấu thầu. Hiện nay cơ bản các gói thầu sử dụng ngân sách, gần như đều được chỉ định nhà thầu tham gia.

Theo ông Hưng, gói thầu Dự án cầu Đồng Việt, khi biết thông tin về gói thầu, ông Hưng chủ động mời gọi 1 số nhà thầu thành lập liên danh tham gia đấu thầu nhưng các nhà thầu đều bảo là "thế có được sự ủng hộ của tỉnh và chủ đầu tư hay không?".

Khi ông Hưng trả lời là chưa gặp thì tất cả các nhà thầu đều từ chối tham gia. “Bị cáo cũng hiểu là trong bối cảnh cơ chế xin - cho tồn tại từ rất lâu, để tạo ra sự sòng phẳng minh bạch cho công tác đấu thầu, bị cáo thấy rất khó. Dù bị cáo rất muốn có cơ chế nào đó tạo sự minh bạch cho công tác đấu thầu” - ông Hưng trình bày.

Cũng theo lời ông Hưng, bản thân bị cáo rất mong tạo được sân chơi bình đẳng cho các nhà thầu thoải mái lựa chọn dự án và tham gia đấu thầu, không dẫn đến các hành vi phạm pháp.

“Tập đoàn của bị cáo có thương hiệu và năng lực trong các dự án giao thông trên địa bàn cả nước. Tuy bị cáo bị khởi tố nhưng Tập đoàn vẫn nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư tư nhân lớn” - bị cáo Hưng nói

Với các cơ quan và dự án Nhà nước, việc tiếp xúc dù có năng lực vẫn sẽ là vi phạm thầu nên bị cáo Hưng đề nghị VKS và HĐXX xem xét phần nào đó mức độ vi phạm.

Trước trình bày của ông Hưng, đại diện VKS nhấn mạnh pháp luật có quy định tương đối chặt chẽ đảm bảo đấu thầu văn minh, đúng luật, công khai. Những hành vi bị nghiêm cấm đã có quy định, nhưng bị cáo vẫn vi phạm.

Theo đại diện VKS, bị cáo Hưng đã "giẫm đạp lên các quy định” và hỏi ông Hưng “dưới góc độ doanh nghiệp, có khó khăn gì, có kiến nghị gì?”. Về vấn đề cơ chế xin - cho mà bị cáo Hưng đề cập, làm sao để hạn chế điều này, đại diện VKS nói doanh nghiệp cũng phải làm người tiên phong, phải “ngay ngắn lên”.

Trước ý kiến này, ông Hưng nói rằng các vụ án này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp đang tham gia các dự án có vốn ngân sách trên địa bàn toàn quốc. Phải chủ động tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và chủ động liên danh liên kết với nhau để đấu thầu minh bạch, tạo sự yên tâm về pháp lý và an toàn cho doanh nghiệp về lâu dài.

“Cá nhân bị cáo và gia đình xác nhận tất cả thiệt hại vụ án. Bị cáo là người chủ mưu, bị cáo nhận thức trách nhiệm của mình rất lớn, bản thân bị cáo xác định sẽ khắc phục triệt để. Bị cáo mong muốn dùng các tài sản bị kê biên phong tỏa để khắc phục” – ông Hưng nói.

Vào cuối buổi sáng, HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi và dành thời gian cho các bên chuẩn bị tranh luận.