Vợ ông Phạm Thái Hà nộp Huân chương Lao động để xin giảm án cho chồng 18/12/2025 19:19

(PLO)- Vợ ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) đã có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, nộp Huân chương Lao động hạng 3... để xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chồng.

Ngày 18-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An.

Trình bày tại tòa, các bị cáo đều nêu thêm các tình tiết giảm nhẹ cũng như hoàn cảnh cá nhân, hoàn cảnh phạm tội và kính mong HĐXX phúc thẩm xem xét giảm án.

Bị cáo Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ GTVT (cũ), bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan Nhà nước, trong đó có ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ GTVT (cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công.

Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Phạm Thái Hà mức án 5 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng đã rút đơn trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ ông Hà có mặt và xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bà cho biết đã có đơn đứng tên bà gửi đến Tòa án bằng đường bưu điện. Tại phiên tòa hôm nay, bà nộp một đơn khác đứng tên ông Hà.

Về tình tiết giảm nhẹ cho chồng, vợ ông Hà cho biết đã nộp kèm theo đơn Huân chương Lao động hạng 3 của ông Phạm Thái Hà, Huân chương kháng chiến của người thân, thư cảm ơn ghi nhận ông Hà đã ủng hộ trong đợt lũ lụt vừa qua, thư cảm ơn ghi nhận tặng thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19...

Chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX sẽ xem xét dựa trên các quy định của pháp luật. Do ông Hà đã rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, nếu có tình tiết giảm nhẹ đặc biệt, HĐXX có thể xem xét.

Có 2 bị cáo khác cũng rút đơn kháng cáo trước phiên tòa phúc thẩm gồm bị cáo Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, án sơ thẩm 6 năm tù), bị cáo Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, án sơ thẩm 4 năm 6 tháng tù), cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Dù 2 bị cáo đã rút kháng cáo nhưng tại phiên tòa, người nhà của họ vẫn xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, do chưa thể chuẩn bị kịp các bằng chứng để xin giảm nhẹ, chủ tọa phiên tòa yêu cầu người nhà nộp các tài liệu, chứng cứ vào ngày mai đồng thời để VKS có thời gian tổng hợp các tình tiết giảm nhẹ mới mà các bị cáo trình bày tại phiên tòa.

Ngày mai (19-12), HĐXX tiếp tục làm việc...