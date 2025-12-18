Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Lâm Đồng kết thúc theo dõi 3 vụ án điểm 18/12/2025 15:09

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng kết thúc theo dõi các vụ án điểm liên quan đến ngành y tế, đăng kiểm và giáo dục.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa phát đi thông báo kết thúc việc theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với 3 vụ án trọng điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi.

2 nhân viên CDC Lâm Đồng bị tuyên phạt tù về tội tham ô tài sản.

Đây là những vụ án từng gây xôn xao dư luận liên quan đến ngành y tế, đăng kiểm và giáo dục.

Sai phạm tại CDC Lâm Đồng

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng là một trong những trọng tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh. Sau quá trình điều tra, truy tố và xét xử nghiêm minh, vụ án đã chính thức khép lại với bản án nghiêm khắc.

Cụ thể, đối với vụ án tham ô tài sản, TAND tỉnh đã tuyên phạt 2 nhân viên CDC là Phạm Thị Hoa và Nguyễn Xuân Đạt mỗi người 4 năm tù. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị.

Đối với vụ án vi phạm quy định về đấu thầu và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Nhóm bị cáo Nguyễn Quốc Minh (cựu giám đốc CDC Lâm Đồng) lãnh 5 năm tù; các bị cáo là nhân viên CDC gồm Nguyễn Thị Hải và Đinh Lê Lê Na mỗi người 3 năm tù. Riêng bị cáo Đặng Văn Hoàng nhận 18 tháng tù.

Lý do kết thúc theo dõi: Các vụ án đã được giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật. Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt mà không khiếu nại nội dung bản án. Đặc biệt, công tác xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền đối với các đảng viên, công chức vi phạm đã hoàn tất.

Tiêu cực tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Vụ án đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm tỉnh Lâm Đồng từng khiến dư luận bất bình bởi sự lũng đoạn trong quy trình kiểm định. Đến nay, nhóm 5 bị cáo gồm Phan Hoàng Vũ, Đinh Văn Đổi, Phạm Tấn Tấn, Hồ Tấn Phương, Huỳnh Ngọc Hiệp cùng lãnh án 3 năm tù. Bị cáo Phạm Bé 2 năm tù. Tất cả cùng bị truy cứu về tội nhận hối lộ và đều bị phạt bổ sung mỗi người 40 triệu đồng.

Cựu giám đốc CDC Lâm Đồng (bìa phải hàng đầu) cùng các đồng phạm tại tòa án.

Đối với nhóm bị cáo đưa hối lộ: Phùng Văn Hồng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hồng Đức và Nguyễn Anh Dũng cùng nhận 3 năm tù (phạt bổ sung 40 triệu đồng/người). Bị cáo Nguyễn Đình Minh lãnh án 9 tháng tù và nộp phạt 10 triệu đồng.

Lý do kết thúc theo dõi: Hiện chỉ còn một số bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, nội dung tội danh và bản án sơ thẩm không bị khiếu nại. Các sai phạm về mặt Đảng và công vụ cũng đã được xử lý triệt để.

Đối với vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại Trường tiểu học Vừ A Dính (tỉnh Đắk Nông cũ) cũng đã đi đến hồi kết.

Cụ thể, sau phiên phúc thẩm ngày 12-12-2025 của TAND tỉnh Lâm Đồng, bị cáo Phạm Văn Phối được giảm án xuống còn 1 năm tù (án sơ thẩm 1 năm 9 tháng tù). Các bị cáo khác gồm Phạm Thị Hoa (1 năm 6 tháng tù treo), Trần Thị Gái (1 năm 3 tháng tù treo) và Nguyễn Phạm Vy Thảo (1 năm tù treo) sau khi TAND Khu vực 9 - Lâm Đồng xét xử sơ thẩm ngày 24-9-2025 không kháng cáo, khiếu nại.

Lý do kết thúc theo dõi: Vụ án đã qua hai cấp xét xử, các bản án đã có hiệu lực pháp luật.