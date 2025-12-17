Cựu chánh văn phòng Sở TN&MT Lâm Đồng được giảm đến 5 năm tù sau khi rút đơn kêu oan 17/12/2025 16:50

(PLO)- Cựu chánh văn phòng Sở TN&MT Lâm Đồng được HĐXX tuyên giảm 5 năm tù sau khi rút đơn kháng cáo kêu oan và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Thành Công, cựu Chánh Văn phòng Sở TN&MT (cũ) tỉnh Lâm Đồng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Công 7 năm tù (án sơ thẩm tuyên 12 năm tù).

Phạm Thành Công tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Phạm Thành Công (56 tuổi), Chánh Văn phòng Sở TN&MT Lâm Đồng, do cần tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, khi biết có người ở huyện Đức Trọng cũ muốn thay đổi tên trong sổ hồng, Công hứa sẽ thực hiện.

Qua điều tra, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến việc thu hồi đất và cấp sổ hồng nhưng Công vẫn lợi dụng vị trí công tác, đưa ra thông tin gian dối rằng có thể thực hiện được thủ tục theo yêu cầu.

Công đã dựng lên quy trình giải quyết trái pháp luật, yêu cầu chi phí 1 tỉ đồng, nhận tiền làm hai đợt, che giấu dưới hình thức giấy mượn tiền đứng tên người thân.

Tin tưởng vào các thông tin này, những người nhờ làm giấy tờ đất đã giao đủ số tiền trên cho Công theo yêu cầu.

Thực tế, các cơ quan có thẩm quyền đều xác định không đủ điều kiện pháp lý để cấp sổ hồng cho trường hợp trên. Mặc dù biết rõ việc cam kết không thể thực hiện, Công vẫn kéo dài thời gian, tiếp tục tạo dựng niềm tin, qua đó hoàn thành hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận đơn tố giác, ngày 24-9-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thành Công.

Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng làm việc với Phạm Thành Công.

Ngày 14-8-2025, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm vụ án, bị cáo và luật sư đều cho rằng đây là quan hệ dân sự, không thực hiện được thì hoàn trả tiền.

Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định bị cáo đã gian dối ngay từ đầu, biết rõ không có thẩm quyền, không có khả năng thực hiện nhưng vẫn cố ý đưa ra thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tài sản nên tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau bản án sơ thẩm, Phạm Thành Công kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên trước phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, rút toàn bộ nội dung kháng cáo kêu oan và xin giảm nhẹ hình phạt.