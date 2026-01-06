TAND Tối cao hướng dẫn về tội phạm liên quan dao có tính sát thương cao 06/01/2026 15:12

(PLO)- TAND Tối cao vừa có văn bản hướng dẫn về việc truy cứu TNHS người có hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác...

TAND Tối cao vừa ban hành văn bản số 01/TANDTC-PC (ngày 5-1-2026) hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự.

Về truy cứu TNHS đối với người có hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác

Về thời điểm truy cứu TNHS: Theo điểm d khoản 2 và khoản 6 Điều 2 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì dao sắc, dao nhọn thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành được sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2025.

Danh mục dao có tính sát thương cao. Ảnh chụp màn hình

Ngày 15-11-2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 75/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại Phụ lục số 05 xác định danh mục dao có tính sát thương cao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2025.

Do vậy, kể từ ngày 1-1-2025, người thực hiện hành vi phạm tội sử dụng dao có tính sát thương cao xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác thì bị truy cứu TNHS về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304 BLHS) và tội phạm tương ứng xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người theo quy định của BLHS, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Về hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: Người thực hiện hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác dưới 11% và không có tình tiết định tội khác quy định tại khoản 1 Điều 134 BLHS thì bị truy cứu TNHS về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự tại Điều 304 BLHS, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà không bị truy cứu TNHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo khoản 1 Điều 134 BLHS.

Trường hợp này, xác định tư cách tham gia tố tụng của người bị gây thương tích hoặc bị gây tổn hại cho sức khỏe là nguyên đơn dân sự. Nếu người thực hiện hành vi phạm tội đã tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả thì được áp dụng tình tiết giảm nhẹ TNHS theo điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS.

Đối với người thực hiện hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác từ 11% trở lên thì bị truy cứu TNHS về 2 tội: chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (Điều 304) và cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (Điều 134) của BLHS, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Trường hợp này, không xác định hành vi sử dụng dao có tính sát thương cao là tình tiết dùng vũ khí để định khung hình phạt đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2, điểm c và d khoản 3, điểm d và đ khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 134 BLHS.

Người thực hiện hành vi chuẩn bị dao có tính sát thương cao nhằm mục đích gây thương tích, tổn hại sức khỏe của người khác thì bị truy cứu TNHS về tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự quy định tại Điều 304 BLHS, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm mà không truy cứu TNHS về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác quy định tại khoản 6 Điều 134 BLHS.