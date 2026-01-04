TAND Tối cao giải đáp thắc mắc về hội thẩm nhân dân khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp 04/01/2026 09:07

(PLO)- Theo TAND Tối cao, một số hội thẩm nhân dân cấp tỉnh do Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định, hội thẩm nhân dân cấp huyện đã tham gia xét xử tại các TAND khu vực từ ngày 1-7-2025...

TAND Tối cao vừa ban hành văn bản trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Theo đó, TAND Tối cao nhận được kiến nghị của cử tri TP.HCM do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến.

Nội dung kiến nghị về việc với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì không còn tổ chức hành chính cấp huyện, do đó, các quy định về hội thẩm nhân dân cấp huyện không còn hiệu lực.

Trong khi đó, theo quy định pháp luật, hội thẩm nhân dân là thành phần bắt buộc trong hoạt động xét xử tại tòa án.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định về việc chuyển đổi hội thẩm nhân dân từ cấp huyện sang cấp khu vực dẫn đến khó khăn, vướng mắc cho công tác tổ chức xét xử.

Do đó, cử tri kiến nghị sớm xem xét, ban hành quy định về hội thẩm nhân dân khu vực phù hợp với mô hình chính quyền 2 cấp, nhằm bảo đảm hoạt động xét xử được thực hiện đúng quy định pháp luật, liên tục và hiệu quả.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, TAND Tối cao thấy rằng việc chuyển đổi hội thẩm nhân dân cấp huyện sang thực hiện nhiệm vụ xét xử tại TAND khu vực đã được quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết số 225/2025/QH15 về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, các luật tố tụng và luật khác có liên quan. Cụ thể, hội thẩm nhân dân được bầu để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại TAND cấp huyện theo quy định của Luật Tổ chức TAND số 34/2024/QH15 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xét xử tại TAND khu vực.

Hội thẩm nhân dân được bầu để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại TAND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xét xử cho đến khi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ mới. Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định số lượng, danh sách hội thẩm nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ xét xử tại TAND cấp tỉnh, TAND khu vực.

Theo TAND Tối cao, căn cứ quy định nêu trên, một số hội thẩm nhân dân cấp tỉnh do Chánh án TAND cấp tỉnh quyết định, hội thẩm nhân dân cấp huyện đã tham gia xét xử tại các TAND khu vực từ ngày 1-7-2025, bảo đảm hoạt động xét xử của các TAND khu vực được thực hiện đúng quy định pháp luật.