Ban hành Quy chế mới về tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm 14/10/2025 11:07

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 99/2025/UBTVQH15 quy định tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm, có hiệu lực từ ngày 1-10-2025.

Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm (gồm Đoàn Hội thẩm nhân dân và Đoàn Hội thẩm quân nhân); mối quan hệ giữa Đoàn Hội thẩm với Hội thẩm; mối quan hệ giữa Đoàn Hội thẩm với cơ quan, tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân đối với Đoàn Hội thẩm; các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Việt Nam đang áp dụng chế định hội thẩm nhân dân tham gia xét xử ở các phiên tòa sơ thẩm. Trong ảnh: Hội thẩm nhân dân tham gia HĐXX trong một phiên tòa tại TAND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Quy chế này áp dụng đối với Đoàn Hội thẩm nhân dân, Đoàn Hội thẩm quân nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Đoàn Hội thẩm là hình thức tổ chức tự quản của các Hội thẩm, gồm có: Đoàn Hội thẩm nhân dân tỉnh, thành phố; Đoàn Hội thẩm nhân dân khu vực; Đoàn Hội thẩm quân nhân quân khu và tương đương; Đoàn Hội thẩm quân nhân khu vực.

Đoàn Hội thẩm hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; Hội thẩm thực hiện nhiệm vụ xét xử ở Tòa án nào thì tham gia sinh hoạt tại Đoàn Hội thẩm nơi có Tòa án đó.

Tổ chức Đoàn Hội thẩm nhân dân

Đoàn Hội thẩm nhân dân bao gồm các Hội thẩm nhân dân được bầu để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại mỗi TAND tỉnh, thành phố (sau đây gọi là TAND cấp tỉnh), TAND khu vực.

Số lượng thành viên của mỗi Đoàn Hội thẩm nhân dân được xác định căn cứ vào số lượng Thẩm phán tại mỗi Tòa án.

Tại TAND cấp tỉnh cứ 2 Thẩm phán thì có 3 Hội thẩm, nhưng tổng số Hội thẩm tại một TAND cấp tỉnh không dưới 20 người và không quá 50 người, đối với Đoàn Hội thẩm nhân dân TP.Hà Nội và TP.HCM không quá 70 người.

Tại TAND khu vực cứ 1 Thẩm phán thì có 2 Hội thẩm, nhưng tổng số Hội thẩm tại một TAND khu vực không dưới 30 người và không quá 100 người.

Đoàn Hội thẩm nhân dân có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các Hội thẩm nhân dân là thành viên. Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân được bầu trong số Hội thẩm nhân dân.

Số lượng Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân được xác định theo quy mô Đoàn Hội thẩm nhân dân; dưới 30 Hội thẩm có 1 Phó Trưởng đoàn; từ 30 Hội thẩm trở lên có không quá 2 Phó Trưởng đoàn.

Tổ chức Đoàn Hội thẩm quân nhân

Đoàn Hội thẩm quân nhân bao gồm các Hội thẩm quân nhân được cử để thực hiện nhiệm vụ xét xử tại Tòa án quân sự quân khu và tương đương (sau đây gọi là Tòa án quân sự cấp quân khu), Tòa án quân sự khu vực.

Số lượng thành viên của Đoàn Hội thẩm quân nhân được xác định căn cứ vào số lượng Thẩm phán tại mỗi Tòa án quân sự. Cứ 1 Thẩm phán thì có 2 Hội thẩm, nhưng tổng số Hội thẩm tại một Tòa án quân sự không dưới 10 người và không quá 30 người.

Đoàn Hội thẩm quân nhân có Trưởng đoàn, 1 Phó Trưởng đoàn và các Hội thẩm quân nhân là thành viên.

Nghị quyết số 99/2025/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-10-2025.