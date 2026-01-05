Mất gần 2 tỉ vì tin lời 'đại tá tình báo' rủ mua bán thiên thạch 05/01/2026 16:11

(PLO)- Bị cáo nổ mình là đại tá công an tình báo, quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao, rủ bị hại hùn tiền mua bán đá thiên thạch để kiếm lời hàng chục triệu USD.

Chiều 5-1, TAND TP Cần Thơ sau khi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo giả danh là đại tá công an tình báo rồi rủ bị hại hùn tiền để mua đá thiên thạch về bán kiếm lời.

Ngoài ra, toà buộc bị cáo bồi thường cho bị hại 1,445 tỉ (do đã bồi thường 230 triệu).

Bị cáo Hùng tại tòa ngày 5-1. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, vị hội thẩm nhân dân hỏi bị hại, bị cáo giờ không có đồng nào, ăn nói thì khó nghe mà sao bị hại lại tin tưởng chuyển tiền tỉ như vậy? Bị hại nói, thời điểm năm 2020, bị hại rất phong độ, lại nói là đại tá công an và quen biết cấp trên nên bị hại rất tin tưởng.

Theo cáo trạng, ông Mai Xuân Tr và ông Phan Hoàng Th cùng công tác trong quân đội, đã hết tuổi công tác, ông Th từng là cấp trên của ông Tr. Ông Th có quen biết với Hùng.

Tháng 9-2019, ông Th nhờ ông Tr vay dùm 40 triệu và đưa trực tiếp 10 triệu cùng số tài khoản của Hùng, để ông Tr chuyển 50 triệu cho Hùng. Sau đó, ông Th tiếp tục nói ông Tr vay mượn tiền của người khác chuyển cho Hùng để Hùng làm chi phí sang Lào tìm mua và vận chuyển kim loại quý, thiên thạch về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Do ông Th là cấp trên nên ông Tr kính nể và đồng ý thực hiện vay mượn tiền chuyển cho Hùng nhiều lần. Từ ngày 9-9-2019 đến ngày 6-3-2020, ông Tr chuyển cho Hùng tổng số tiền 1,42 tỉ đồng.

Thời gian này, ông Tr không biết Hùng mà được ông Th nói Hùng là đại tá công an tình báo hoạt động hướng bên Lào, làm ăn mua bán hàng hóa chung với một người (nguyên là phó thủ tướng) và một người (nguyên là chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của Quốc hội).

Bản thân ông Th cũng đưa tiền cho Hùng để mua đá thiên thạch. Ông Th nói tiền của ông Tr đưa Hùng là để mua đá thiên thạch về Việt Nam bán lại rồi trả tiền gốc và cho thêm tiền lãi cho ông Tr. Ông Th hứa sau khi bán được thiên thạch sẽ cho ông Tr 10 triệu USD.

Sau ông Tr không thấy ông Th trả lại tiền nên hỏi thì ông Th nói đang yêu cầu Hùng trả lại. Lúc này ông Th hẹn Hùng và ông Tr cùng gặp nhau tại quán cà phê. Tại đây, Hùng tự xưng là đại tá tình báo công an hướng bên Lào.

Ông Th hỏi Hùng sao chưa trả lại tiền thì Hùng nói đá thiên thạch chưa về Việt Nam. Hùng lấy điện thoại ra cho ông Tr và ông Th cùng xem đoạn video đá thiên thạch màu đen bỏ vào ca nước để lên tấm kính thì làm bể kính có giá 1 tỉ USD. Hùng hỏi ông Th cho ông Tr bao nhiêu tiền, ông Th nói “cho Tr 10 triệu USD”, Hùng nói cho ông Tr 25 triệu USD khi bán được hàng.

Sau đó, Hùng điện thoại riêng cho ông Tr rủ hùn tiền mua viên đá thiên thạch thứ hai, không cho ông Th biết; làm một số tài khoản mới lấy tên vợ ông Tr để ông Th không nhận ra. Đồng thời, Hùng nói đá thiên thạch sẽ bán trực tiếp cho vợ của một vị lãnh đạo cấp cao. Ngoài ra, Hùng còn nổ quen biết nhiều quan chức Việt Nam, có góp cổ phần mở công ty mua thiên thạch…

Tin tưởng là thật nên ông Tr chuyển tiền cho Hùng nhiều lần, từ ngày 27-4-2020 đến ngày 11-12-2020, tổng cộng 1,675 tỉ đồng. Hùng gửi cho ông Tr danh sách những người thụ hưởng tiền có tên vợ ông Tr được chia 15 triệu USD.

Nhận được tiền thì Hùng không thực hiện theo thỏa thuận. Ông Tr đòi lại tiền thì Hùng nại nhiều lý do như thiếu tiền lo giấy tờ, đút lót cho người đóng dấu... và kêu ông Tr chuyển thêm tiền để lo… Nhận thấy bị Hùng chiếm đoạt tiền nên ngày 6-12-2024 ông Tr làm đơn tố giác.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền 1,42 tỉ ông Tr chuyển cho Hùng do ông Th yêu cầu để Hùng mượn; số tiền 1,675 tỉ ông Tr chuyển cho Hùng là do Hùng lừa dối chiếm đoạt của ông Tr.