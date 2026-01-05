Tuyên án 31 bị cáo trong vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn 05/01/2026 17:56

(PLO)- 31 bị cáo trong vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn ở Đồng Tháp nhận mức án từ 18 tháng đến 15 năm 6 tháng tù về nhiều tội danh.

Ngày 5-1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án 31 bị cáo về các tội danh giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Phúc Luân 15 năm 6 tháng tù, Phạm Nghĩa Nhân 15 năm tù, cùng về các tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo Lê Quốc Huy, Lê Trí Tính, Trần Đăng Kha, Nguyễn Văn Phát, Trần Hoàng Nguyên, Phan Quốc Duy, Lê Hoàng Lực, Lê Trần Phước Tín, Nguyễn Huỳnh Anh Duy, Nguyễn Chí Linh, Huỳnh Trọng Nhân, Nguyễn Văn Khánh Dương, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Thế Hiển, Nguyễn Phúc An Bình - bị tuyên phạt từ 5,5 đến 14 năm tù về tội giết người.

Các bị cáo Trần Minh Luân, Nguyễn Trung Hậu, Trần Minh Phúc, Trương Kế Đăng Khoa, Nguyễn Chí Khanh, Lý Thành Nhơn, Trương Vĩnh Thật, Nguyễn Tấn Kiệt, Trần Đăng Khoa, Phạm Bá Xuyên, Nguyễn Hiếu Hiệp, Nguyễn Đình Sơn, Huỳnh Minh Phát, Nguyễn Phúc Thịnh - bị tuyên phạt từ 1,5 đến 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn nợ tiền xăm hình với Trần Đăng Khoa, Lê Quốc Huy rủ Huỳnh Phúc Luân (biệt danh Luân “tattoo”) cùng 23 người khác tìm nhóm của Khoa.

Khoảng 20 giờ ngày 6-5-2023, nhóm chuẩn bị dao tự chế, chĩa 3 mũi. Riêng Luân và Nghĩa Nhân chuẩn bị 3 khẩu súng, trong đó 2 khẩu là vũ khí quân dụng mua trên mạng.

Cả nhóm đến nhà ông Trần Văn Nghĩa (tiệm xăm của Khoa) ở xã Phú An, huyện Cai Lậy (cũ), tỉnh Tiền Giang để tìm đánh nhóm của Khoa.

Nhóm 31 bị cáo trong vụ hỗn chiến bằng súng, dao vì mâu thuẫn tiền xăm hình

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Luân sử dụng dao tự chế, chĩa 3 mũi, vỏ chai bia đập phá tài sản tại nhà ông Nghĩa. Khi nhóm của Khoa về tới, hai nhóm rượt đuổi và đánh nhau bằng dao tự chế, chĩa 3 mũi, vỏ chai bia. Riêng Luân và Nhân lấy súng bắn chỉ thiên và truy đuổi nhóm của Khoa.

Kết quả xác định Luân đã bắn trúng vào người Khoa, gây thương tích tỷ lệ 28% và làm hư hỏng tài sản của ông Nghĩa trị giá trên 1 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Huy là người chủ mưu, Luân và Nhân là người tích cực, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo Tính, Kha, Phát, Nguyên, Duy, Lực, Tín, Anh Duy, Linh, Trọng Nhân, Dương là đồng phạm giúp sức. Luân và Nhân bị xác định là người trực tiếp thực hiện hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, cáo trạng xác định bị cáo Khoa là người chủ mưu, rủ rê các thành viên trong nhóm và trực tiếp thực hiện hành vi. Các bị cáo Hiệp, Sơn, Phát, Thịnh là đồng phạm giúp sức, trực tiếp, tích cực thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng.