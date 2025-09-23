Toà xử xuyên tối và tuyên án 2 ông chủ Hàn Quốc cùng 3 người Việt môi giới mại dâm 23/09/2025 21:37

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội...

Ngày 23-9, TAND Khu vực 1 - TP.HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo Hyeon Seung Jun, Jeon Byung Hwa, Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Nhị Hồng Hậu - về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, ngày 18-3-2024, Công an Quận 1 cũ, TP.HCM tiến hành kiểm tra 3 khách sạn trên địa bàn.

Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang một số người đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Những người bán dâm khai nhận đang làm tiếp viên cho Nhà hàng Vitamin có địa chỉ tại phường Bến Nghé, Quận 1 cũ (nay là phường sài Gòn), TP.HCM.

Các cô gái bán dâm theo sự cho phép của chủ nhà hàng và được các quản lý của nhà hàng là Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Nhị Hồng Hậu phân công đến tiếp khách và cho khách chọn để mua dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 mở rộng điều tra đã xác định được vào tháng 8-2022, Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa góp vốn mở Nhà hàng Vitamin để kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm: rượu, bia, bóng cười...

Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa thuê Trần Thị Bé Quyền, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Nhị Hồng Hậu làm quản lý (thường gọi là madam) điều hành tiếp viên nữ đến các phòng ngồi phục vụ khách.

Yoon Geun Sun được thuê để làm nhiệm vụ liên hệ với khách người Hàn Quốc nhận đặt phòng, giải thích các dịch vụ của Nhà hàng, tính tiền khi khách thanh toán hóa đơn cho Nhà hàng.

Để tăng lượng khách người Hàn Quốc và tăng doanh thu của Nhà hàng, Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa bàn bạc, thống nhất với Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang, Nguyễn Nhị Hồng Hậu, Yoon Geun Sun cho tiếp viên nữ được đi bán dâm với khách khi khách có nhu cầu.

Các "madam" người Việt Nam có nhiệm vụ thông báo cho các tiếp viên nữ thuộc mình quản lý biết về việc nhà hàng cho đi bán dâm khi khách có nhu cầu.

Yoon Geun Sun có nhiệm vụ thông báo cho khách người Hàn Quốc khi đến nhà hàng có nhu cầu mua dâm đối với tiếp viên nữ của nhà hàng.

Ngày 17-3-2024, các khách người Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống thì được Yoon Geun Sun giới thiệu dịch vụ mua bán dâm với tiếp viên nữ sau đó thông báo lên bộ đàm của nhóm quản lý của nhà hàng.

Khi nhận được thông báo qua bộ đàm, Nguyễn Nhị Hồng Hậu, Phạm Thị Diễm Trang và Trần Thị Bé Quyên đã phân công nhân viên đến phục vụ ăn uống, trao đổi việc mua bán dâm với khách.

Chủ nhà hàng người Hàn Quốc và các đồng phạm bị tuyên án về tội môi giới mại dâm. Ảnh: NC

Quá trình điều tra, Hyeon Seung Jun, Jeon Byung Hwa, Yoon Geun Sun, Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang và Nguyễn Nhị Hồng Hậu khai nhận toàn bộ hành vị như nêu trên.

Riêng đối với Yoon Geun Sun, đã chết vào ngày ngày 1-4-2025 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với người này.

Đối với hành vi mua, bán dâm của những người liên quan, Công an phường Bến Nghé, Quận 1 (nay là phường Sài Gòn), TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hyeon Seung Jun, Jeon Byung Hwa, Trần Thị Bé Quyên, Phạm Thị Diễm Trang và Nguyễn Nhị Hồng Hậu là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến đạo đức, thuần phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Do đó, Hội đồng xét xử cho rằng cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau nhiều giờ xét xử, tranh luận giữa các luật sư bào chữa và đại diện Viện kiểm sát, HĐXX tuyên các bị cáo phạm tội môi giới mại dâm.

Mức án cụ thể như sau: Hai bị cáo Hyeon Seung Jun và Jeon Byung Hwa mỗi người bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt tiền bổ sung 30 triệu đồng; bị cáo Phạm Thị Diễm Trang và Nguyễn Nhị Hồng Hậu mỗi người bị tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù, phạt tiền bổ sung 10 triệu đồng; bị cáo Trần Thị Bé Quyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, phạt tiền bổ sung 10 triệu đồng.