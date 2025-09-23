Toà phúc thẩm giảm 2 năm tù cho cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang 23/09/2025 11:08

(PLO)- Dù không kháng cáo nhưng cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vẫn được xem xét giảm 2 năm tù.

Ngày 23-9, sau một tuần nghị án kéo dài Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án đối các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; rửa tiền; nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68.

Theo đó, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo thuộc nhóm Công ty Trung Hậu 68 (ngoại trừ bị cáo Lê Quang Bình, chủ mưu, Chủ tịch HĐQT Công ty) với vai trò là đồng phạm giúp sức và các bị cáo này đã khắc phục thêm hậu quả của vụ án.

Đối với nhóm bị cáo: Trần Minh Tài, Mã Văn Mỹ, Lâm Văn Hậu, Tạ Văn Viết, Lâm Thế Thy, Trần Văn Kiệt, Phạm Thanh Hải, do không có tình tiết mới HĐXX xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo này.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình được toà án cấp phúc thẩm giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) tuy không kháng cáo nhưng bị cáo vẫn tích cực khắc phục hậu quả thêm 1 tỉ đồng nên có cơ sở chấp nhận đề nghị của đại diện VKS. Qua đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bình 6 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2020 đến năm 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 thăm dò, khai thác cát..., bị cáo Lê Quang Bình (chủ tịch HĐQT) đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ, tác động đến các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang...

Từ ngày 3-3-2022 đến ngày 5-7-2023, trên cơ sở đề nghị của Công ty Trung Hậu 68, UBND tỉnh An Giang đã ra 7 quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác cát đã cấp, điều chỉnh nâng công suất khai thác không đúng quy định pháp luật...

Số lượng cát khai thác chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình được cho phép gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Thế nhưng Lê Quang Bình đã chỉ đạo các bị cáo khác tổ chức khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, khối lượng cát bán cho công trình theo giấy phép là 1,3 triệu m3; bán trái quy định là 3,7 triệu m3, hưởng lợi hơn 293 tỉ đồng.

Đối với cựu chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có hành vi chỉ đạo cựu phó chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư, cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Việt Trí... cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát cho Công ty Trung Hậu 68 theo hình thức chỉ định không qua đấu giá; nâng công suất khai thác cát trái quy định.

Còn cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã chỉ đạo cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Việt Trí giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định; tạo điều kiện cho công ty này khai thác cát các dự án trái chủ trương.

Sau khi tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, cựu Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD tiền cảm ơn từ Lê Quang Bình; cựu Phó chủ tịch Trần Anh Thư đã nhận hơn 961 triệu đồng; cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Việt Trí đã 20 lần nhận tổng cộng hơn 3 tỉ đồng...

Trong vụ án này bị cáo Lê Quang Bình phạm tội với vai trò chủ mưu, điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, rửa tiền, đưa hối lộ... nên toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này mức án 30 năm tù giam cho 3 tội danh.

Các bị cáo còn lại bị phạt tiền hoặc phạt tù đến 9 năm về một trong các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp .