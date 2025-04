Vụ Trung Hậu 68 khai thác cát lậu: Cựu chủ tịch tỉnh An Giang bị phạt 8 năm 6 tháng tù 02/04/2025 12:30

(PLO)- HĐXX nhận định hành vi của Cựu chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng cấp dưới đã vì động cơ vụ lợi giúp sức cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái phép, gây thiệt hại đặc biệt lớn và ảnh hưởng uy tín của nhà nước.

Ngày 2-4, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm với 44 bị cáo trong vụ án Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu.

HĐXX tuyên phạt cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình 13 năm tù về tội đưa hối lộ, 6 năm tù về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và 12 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp mức án là 30 năm tù.

Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị phạt 8 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư bị phạt 8 năm tù và cựu giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí 9 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 9 năm tù về một trong các tội: vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

HĐXX buộc bị cáo Lê Quang Bình nộp lại 293 tỉ đồng từ việc khai thác bán cát trái phép và 817 triệu đồng tiền thiệt hại từ việc mua bán hóa đơn trái phép...

Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Lê Quang Bình phạm tội với vai trò chủ mưu

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo thuộc nhóm tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đã xâm phạm chế độ quản lý của nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; gây biến đổi dòng chảy, ảnh hưởng lâu dài đến kinh tế xã hội và môi trường...

Bị cáo Lê Quang Bình phạm tội với vai trò chủ mưu, điều hành, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, rửa tiền, đưa hối lộ... và hưởng lợi toàn bộ số tiền bán cát trái phép thu được. Các bị cáo là lãnh đạo Công ty Trung Hậu 68 dù là người thực hiện hành vi phạm tội nhưng làm theo chỉ đạo của bị cáo Bình và không được hưởng lợi. Đối với các bị cáo là cò cát đều không có học vấn cao và thiếu hiểu biết pháp luật...

Đối với nhóm bị cáo từng là lãnh đạo tại UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh An Giang, HĐXX xác định, các bị cáo đều có hiểu biết, học vấn cao và giữ các vị trí quan trọng. Lẽ ra, các bị cáo phải có biện pháp bảo vệ tài nguyên nhưng vì động cơ vụ lợi, động cơ khác đã giúp sức cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán cát trái phép, gây thiệt hại đặc biệt lớn 293 tỉ đồng và ảnh hưởng uy tín của nhà nước.

HĐXX cũng nhận định, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và đồng phạm phạm tội một phần cũng do nôn nóng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và vì mục tiêu chung của phát triển kinh tế của tỉnh. Các bị cáo là cấp dưới phạm tội theo chỉ đạo và sự thống nhất của cấp trên.

HĐXX cũng xem xét đến các tình tiết các cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã nộp lại tiền khắc phục hậu quả trong vụ án; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giúp nhanh chóng giải quyết vụ án, đạt được nhiều thành tích trong công tác, gia đình một số bị cáo có công với cách mạng...

Bị cáo Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Nhận tiền cảm ơn sau khi tạo điều kiện cho Trung Hậu 68

Theo HĐXX, căn cứ lời khai trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, có đủ căn cứ xác định, từ năm 2020 đến năm 2023, để được UBND tỉnh An Giang cấp giấy phép cho Công ty Trung Hậu 68 thăm dò, khai thác cát... bị cáo Lê Quang Bình đã lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, chỉ đạo đồng phạm đưa hối lộ, tác động đến các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang...

Từ ngày 3-3-2022 đến ngày 5-7-2023, trên cơ sở đề nghị của Công ty Trung Hậu 68, UBND tỉnh An Giang đã ra 7 quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác cát đã cấp, điều chỉnh nâng công suất khai thác không đúng quy định pháp luật...

Số lượng cát khai thác chỉ được phép cung cấp cho 4 công trình, gồm: Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên; Công trình đường kênh Long Điền A-B và Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Tuy nhiên, Lê Quang Bình đã chỉ đạo các bị cáo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống và Nguyễn Tấn Lịnh tổ chức khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, khối lượng cát bán cho công trình theo giấy phép là 1,3 triệu m3; bán trái quy định là 3,7 triệu m3, hưởng lợi hơn 293 tỉ đồng.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Để che giấu nguồn gốc số cát bán trái phép, Bình đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền để chi tiêu cá nhân, chi trả chi phí tại mỏ cát, mua bất động sản, ôtô...

Quá trình đó, cựu Chủ tịch tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cựu Phó chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Việt Trí... cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát cho Công ty Trung Hậu 68 theo hình thức chỉ định không qua đấu giá; nâng công suất khai thác cát trái quy định.

Sau khi tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, cựu Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình đã nhận 300.000 USD tiền cảm ơn từ Lê Quang Bình; cựu Phó chủ tịch Trần Anh Thư đã nhận hơn 961 triệu đồng; cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Việt Trí đã 20 lần nhận tổng cộng hơn 3 tỉ đồng...

Các bị cáo làm việc tại UBND tỉnh, Sở TN&MT tỉnh, gồm: Trần Văn Hải, Nguyễn Văn Thọ, Trương Minh Tâm, Thái Thành Quí và Lê Nhật Trường... dù không hưởng lợi nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm trái công vụ, gây thiệt hại cho nhà nước.