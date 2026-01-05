Lời khai của cựu giám đốc về việc sản xuất sữa giả Hiup 05/01/2026 20:07

(PLO)- Bị cáo Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made, thừa nhận biết sản phẩm sữa Hiup không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn sản xuất.

Chiều 5-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holdings cùng 17 bị cáo khác về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; vi phạm phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại tòa, bị cáo Phạm Duy Tân, Giám đốc sản xuất kiêm Trưởng phòng nghiên cứu phát triển công thức (R&D) của Công ty Nature Made nói “không có ý kiến gì” về cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bị cáo khai công thức sữa không tham khảo nguồn nào, không sản xuất thử và cũng không mang đi kiểm nghiệm.

Sau này, khi nhận được nhiều khiếu nại từ khách hàng về tình trạng sữa vón cục, ngấy, không đều màu, Công ty đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm tại Viện Dinh dưỡng, kết quả cho thấy sữa Hiup không đủ thành phần và tỷ lệ dinh dưỡng như công bố.

Phát hiện sản phẩm có lỗi, bị cáo Tân khai đã thử thay đổi công thức nhưng không hiệu quả. Dù vậy, nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất, không dừng dây chuyền hay thu hồi sản phẩm. "Không có nguyên liệu nào không đảm bảo, chỉ là nguyên liệu không đúng"- ông Tân khai.

Bị cáo Trần Xuân Chiến làm giám đốc Công ty Alama, một trong số 19 công ty bán hàng, chuyên trách phân phối sản phẩm tới các đại lý và người tiêu dùng.

Tại tòa, bị cáo Trần Xuân Chiến khai đã thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Z Holding thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hàng và kinh doanh thực phẩm chức năng, trong đó có sản phẩm sữa Hiup.

Sau khi thành lập Công ty Nature Made, lãnh đạo Công ty Z Holding đưa sản phẩm Hiup 27 về nhà máy Nature Made sản xuất, đồng thời Công ty Alama ký hợp đồng gia công sản xuất sản phẩm Hiup 27 với Công ty Nature Made.

Từ tháng 9-2024, bị cáo Chiến được bị cáo La Khắc Minh thông báo sản phẩm dinh dưỡng 27 Hiup không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sau khi có thông báo sản phẩm không đạt chất lượng, Công ty Alama vẫn tiếp tục đặt hàng. Bị cáo Chiến khai nghe công ty nói là chưa đủ hàm lượng nên nghĩ chưa đủ thì nhà máy có thể chỉnh sửa sao cho đủ, khắc phục nhanh.

Bị cáo Chiến nói "có niềm tin rất lớn với sản phẩm" vì lúc mới bán đã dùng thử mấy trăm mẫu cho gia đình. Nếu biết là hàng giả bị cáo đã không bán.

Bị cáo Chiến cũng thừa nhận khi biết sản phẩm không đạt chất lượng đã không thông báo cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương, người phụ trách bán hàng vì lo ngại khi nghe thông tin này sẽ bị “ảnh hưởng tinh thần”.

“Bị cáo cảm thấy tiếc việc mình phụ trách nhãn hàng không đến nơi đến chốn, có lỗi với người tiêu dùng, có lỗi với anh em”– ông Chiến nói.

Theo cáo buộc, công ty đã bán hơn 800 nghìn lon sữa không đảm bảo chất lượng ra thị trường với giá hơn 547.000 đồng/lon, thu về hơn 470 tỉ đồng, lợi nhuận đạt hơn 160 tỉ đồng.

Trong đó, bị cáo Chiến được hưởng lợi từ doanh thu bán hàng giả tại Công ty Alama khoảng 21 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Phương khai tháng 9-2024, bị cáo nhận được thông tin từ bị cáo Chiến về việc sản phẩm Hiup không đảm bảo chất lượng, sau đó, nhận được mail xác nhận từ lãnh đạo Công ty Z Holding.

Bị cáo thừa nhận sai phạm, cho biết đã nhận thức rõ trách nhiệm khi làm việc với cơ quan điều tra, đồng thời mong HĐXX xem xét vai trò của mình, bởi thời điểm đó bị cáo đang nghỉ thai sản và không trực tiếp tham gia điều hành công ty.

Theo cáo buộc, từ tháng 2 đến tháng 3-2025, bị cáo Phương biết sản phẩm không đạt chất lượng nhưng vẫn bán hàng, bị cáo Phương hưởng lợi từ doanh thu bán hàng giả hơn 16 tỉ đồng.