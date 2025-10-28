Bãi nhiệm 1 hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị 28/10/2025 11:32

(PLO)- 100% đại biểu đồng ý việc bãi nhiệm ông Trần Văn Tý khỏi chức danh Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị do vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày 28-10, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng của tỉnh.

Các đại biểu thông qua việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Văn Tý. Ảnh: CS

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm Hội thẩm TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Trần Văn Tý (60 tuổi) do vi phạm pháp luật hình sự. Nghị quyết này có hiệu lực từ hôm nay (28-10).

Đã có 100% đại biểu đồng ý với việc bãi nhiệm ông Trần Văn Tý khỏi chức danh Hội thẩm TAND tỉnh Quảng Trị.