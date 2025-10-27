Cứu 4 thuyền viên trên tàu chở hàng gặp nạn khi đi qua vùng biển Quảng Trị 27/10/2025 20:31

(PLO)- Sau khi tiếp nhận tin báo có 4 thuyền viên trên tàu chở hàng gặp nạn cách bờ khoảng 100 m, các lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức ứng cứu.

Ngày 27-10, UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng, công an, quân sự xã cùng người dân tổ chức ứng cứu bốn thuyền viên trên một tàu chở hàng bị trôi dạt trên biển.

Tàu chở hàng NĐ 3464 có bốn thuyền viên gặp nạn khi đi qua vùng biển Quảng Trị. Ảnh: NC

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tàu chở hàng mang số hiệu NĐ 3464 khi đang di chuyển qua vùng biển Quảng Trị thì gặp sự cố, trôi dạt và mắc cạn cách bờ biển thôn Tân Định, xã Ninh Châu khoảng 100 m. Thời điểm này, trên tàu NĐ 3464 có bốn thuyền viên

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn trương triển khai phương tiện để tiếp cận tàu gặp nạn và tổ chức ứng cứu.

Sau nhiều giờ nỗ lực tiếp cận do sóng to kèm theo mưa lớn, các lực lượng chức năng đã lần lượt đưa bốn thuyền viên trên tàu NĐ 3464 vào bờ an toàn.

Lần lượt bốn thuyền viên trên tàu chở hàng NĐ 3464 được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Ảnh: NC

Hiện, các thuyền viên được chăm sóc sức khỏe và tạm thời ổn định, còn tàu hàng đã được neo đậu tại vị trí trôi dạt.