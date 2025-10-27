Mưa ở Huế vượt các mức lịch sử, chưa từng ghi nhận ở Việt Nam 27/10/2025 18:40

(PLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1065mm, vượt các mức lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam.

Trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay, 27-10, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc (TP Huế) đạt mức 5,25m, vượt giá trị lịch sử năm 2020 (5,24m).

Đáng chú ý, ông Khiêm cho hay tổng lượng mưa tại trạm Nam Đông (Huế) từ 16 giờ chiều qua đến 16 giờ chiều nay, 27-10, đã lên tới 1065mm.

“Lượng mưa lớn nhất trong một ngày tại Nam Đông từ năm 1976 đến 2024 là 927.3mm, xảy ra vào ngày 11-11-2007; ở Huế 977.6mm xảy ra ngày 3-11-1999 và A Lưới 758.1mm xảy ra ngày 2-11-1999. Như vậy là đã vượt các mốc lịch sử và chưa từng ghi nhận ở Việt Nam”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nói.

Mưa lớn tại Huế trong 24 giờ qua đã lên tới 1065mm, vượt các mức lịch sử. Ghi nhận tại chân cầu Phò Trạch, phường Phong Điền, TP. Huế, mực nước sông dâng cao khiến nhiều căn nhà nước lũ đã ngập đến mái. Ảnh: Minh Trường

Về nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung, ông Khiêm cho biết, là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1500-5000m.

"Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra", ông Khiêm nói.

Dự báo trong hai ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh. Vì thế từ chiều tối 27-10 đến hết ngày 29-10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, TP. Huế và TP. Đà Nẵng phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Từ đêm 29 và ngày 30-10 khi gió Đông có xu hướng giảm dần, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm 30-10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía Nam và dịch chuyển dần lên phía Bắc của Trung Bộ.