Việt Nam và Hoa Kỳ ra Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng 26/10/2025 18:57

(PLO)- Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý công bố Tuyên bố chung giữa hai nước về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Bộ Công Thương vừa cho biết ngày 26-10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung giữa hai nước về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 26 đến 28-10.

Tuyên bố chung là văn bản Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất đưa ra để thể hiện kết quả về đàm phán thương mại đối ứng giữa hai nước cho đến nay. Đồng thời ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp hai nước trong việc xây dựng quan hệ kinh tế, thương mại trên cơ sở cân bằng, ổn định và bền vững, phù hợp với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Từ cuối tháng 4-2025, Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp Bộ trưởng. Trong ảnh là vòng đàm phán lần thứ hai Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 19 đến 22-5 tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Ảnh: BCT

Tuyên bố chung đề cập đến các nội dung chính của Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng. Theo đó, cả Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng hợp tác trên tinh thần xây dựng để giải quyết mối quan tâm của cả hai bên, liên quan đến các rào cản phi thuế quan.

Cùng với đó, thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư; thảo luận về sở hữu trí tuệ; phát triển bền vững cũng như tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng…

Bộ Công Thương cho biết trong vài tuần tới, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để hoàn tất nội dung Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định và tiến hành các thủ tục nội bộ cần thiết để Hiệp định chính thức có hiệu lực.

Việt Nam dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp Hoa Kỳ

Theo Tuyên bố chung, Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng sẽ kế thừa và phát triển trên nền tảng quan hệ kinh tế lâu bền giữa hai nước, trong đó có Hiệp định Thương mại song phương Hoa Kỳ – Việt Nam được ký kết năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2001.

Các điều khoản chính của Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ bao gồm:

Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2 tháng 4 năm 2025, đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam. Đồng thời sẽ xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5 tháng 9 năm 2025 – “Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng” – để được hưởng mức thuế đối ứng 0%.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hợp tác trên tinh thần xây dựng nhằm nỗ lực giải quyết mối quan tâm của cả hai bên liên quan đến các rào cản phi thuế quan ảnh hưởng đến thương mại song phương trong các lĩnh vực ưu tiên.

Việt Nam đã nhất trí xử lý các rào cản nêu ở trên như chấp nhận phương tiện được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và khí thải của Hoa Kỳ; giải quyết các vấn đề liên quan đến giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Hoa Kỳ; đơn giản hóa các yêu cầu theo quy định và quy trình phê duyệt đối với dược phẩm của Hoa Kỳ; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo một số điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ mà Việt Nam là thành viên; và giải quyết các quan ngại của Hoa Kỳ liên quan đến thủ tục đánh giá sự phù hợp.

Hoa Kỳ và Việt Nam đã cam kết xử lý và ngăn ngừa các rào cản đối với sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ tại thị trường Việt Nam, trong đó có cơ chế giám sát theo quy định của Hoa Kỳ và chấp nhận các giấy chứng nhận đã được hai bên thống nhất do các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cấp.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thống nhất các cam kết liên quan đến thương mại số, dịch vụ và đầu tư.

Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ thảo luận về sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường, hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thực hiện quy định tốt và các hành vi làm biến dạng thương mại (nếu có) của doanh nghiệp nhà nước.

Hoa Kỳ và Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác nhằm hướng tới các mục tiêu chung trong việc nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong đó có việc xử lý hành vi lẩn tránh thuế và phối hợp trong kiểm soát xuất khẩu.

Ngoài ra, Hoa Kỳ và Việt Nam ghi nhận các thỏa thuận thương mại gần đây giữa các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, hàng không vũ trụ và năng lượng.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký hợp đồng với Boeing để mua 50 máy bay với tổng giá trị trên 8 tỉ đô la Mỹ.

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết hai mươi biên bản ghi nhớ với các doanh nghiệp Hoa Kỳ về việc mua các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ, với tổng giá trị ước tính hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ.