Bà Hồ Kim Liên làm Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 25/10/2025 07:29

Chiều 24-10, Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II (2025-2030). Theo đó, bà Hồ Kim Liên tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ II (2025-2030).

Phát biểu tại đại hội, bà Hồ Kim Liên cho biết: “Nhìn lại chặng đường 5 năm qua kể từ ngày Hiệp hội được thành lập có thể tự hào rằng thành quả không chỉ được đo bằng thời gian, mà bằng những giá trị cốt lõi của công tác hội. Đó là sự kết nối, gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của cha ông”.

Bà Hồ Kim Liên được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Bộ Nội vụ, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, cho biết, qua công tác theo dõi và quản lý nhà nước, Bộ đánh giá cao những kết quả, nỗ lực và đóng góp của Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam thời gian qua.

Đặc biệt, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực Việt, nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm thủy sản, khẳng định thương hiệu nước mắm truyền thống.

Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam được thành lập ngày 27-10-2020. Khi mới thành lập, Hiệp hội có 117 hội viên, đến nay đã tăng lên 138 hội viên. Trong 5 năm qua, có hai hội viên doanh nghiệp giải thể do gia đình không có người kế nghiệp và nhà xưởng bị giải toả. Tuy nhiên, Hiệp hội đã kết nạp thêm 16 hội viên mới.

Ban chấp hành Hiệp hội Nước mắm truyền thống Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Hiệp hội, số hội viên không tăng mạnh bởi Hiệp hội đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nước mắm truyền thống, chỉ các cơ sở/doanh nghiệp thực sự sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống mới có thể trở thành hội viên của Hiệp hội.

Ngoài ra, số cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm quy mô nhỏ hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao trong nghề sản xuất nước mắm truyền thống. Các đơn vị này chưa thấy được tầm quan trọng phải tham gia Hiệp hội.

“Ban Chấp hành Hiệp hội cũng thống nhất quan điểm hội viên của Hiệp hội phải là những người tâm huyết, thực sự muốn tham gia cộng đồng để chung tay bảo tồn và phát triển nghề nước mắm truyền thống, nên không phải mở rộng về số lượng mà tập trung vào chất lượng hội viên”, báo cáo của Hiệp hội nêu.