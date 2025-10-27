Yêu cầu thành phố Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử 27/10/2025 13:26

(PLO)- Dự báo lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh trên mức lịch sử năm 2020.

Trưa 27-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND thành phố (TP) Huế và TP Đà Nẵng; các Bộ Quốc phòng, Công an, NN&MT, Xây dựng, Công Thương yêu cầu chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn các sông ở TP Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở TP Đà Nẵng.

Theo công điện, hiện lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên ở trên mức báo động 3.

Dự báo chiều ngày 27-10, lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh. Tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,05 –0,1m; tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn. Ảnh: Nguyễn Do

Để chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các TP Huế, TP Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh.

Cùng đó, khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Đặc biệt đối với TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Huế đã bị ngập, sạt lở. Ảnh: Nguyễn Do

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo công tác vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du;

Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố đê điều.

Các địa phương triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh theo “phương châm bốn tại chỗ”.

Các tỉnh chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp, tình hình xả lũ hồ chứa đến người dân và các cấp chính để chủ động phòng tránh; cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình địa phương, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.