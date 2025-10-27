Clip: Người đàn ông đi thả lưới mất tích, ngập lụt khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng bị chia cắt 27/10/2025 11:12

(PLO)- Người đàn ông ở xã Tam Mỹ, TP Đà Nẵng đi thả lưới mất tích, các lực lượng đang tìm kiếm.

Clip tìm kiếm một người đi thả lưới mất tích, sạt lở chia cắt đường miền núi Đà Nẵng.

Sáng 27-10, các lực lượng công an, bộ đội xã Tam Mỹ phối hợp với xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đang tổ chức tìm kiếm tung tích ông BVS (61 tuổi, ngụ xã Tam Mỹ).

Các lực lượng đang tìm kiếm ông S đi thả lưới mất tích.

Trước đó, chiều 26-10, ông S đi thả lưới ở đoạn sông Vân Trai. Đến tối, người nhà không thấy ông S về, điện thoại mất liên lạc nên trình báo lực lượng chức năng.

Sáng nay, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện nay thời tiết đang mưa lớn, công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Một diễn biến khác, do mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 24C (đoạn thôn 2, xã Trà My) đi Quảng Ngãi sạt lở nghiêm trọng, đất đá trôi từ trên núi xuống lấp đường và cống, xe cộ không qua lại được.

Sạt lở trên Quốc lộ 24C.

Đường ĐH 5 đi qua thôn 1 xã Trà Vân, TP Đà Nẵng có hai điểm sạt lở, giao thông chia cắt. Tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, các địa phương huyện Nông Sơn, Đại Lộc cũ hàng ngàn căn nhà bị ngập, giao thông chia cắt. Tại Hội An, nước dâng ngập phố cổ, tiểu thương đang hối hả chạy lụt.

Nhiều nơi ở Hội An ngập sâu.

Chợ Hội An.

Tiểu thương kê cao đồ đạc.

Bảy điểm ngập lụt tại xã Đại Lộc

Do ảnh hưởng của mưa lớn và các thủy điện xả lũ, trên địa bàn xã Đại Lộc hiện có bảy điểm ngập lụt sâu, nguy hiểm. Công an xã Đại Lộc đã triển khai lực lượng chốt chặn, đặt rào chắn, bảng cảnh báo, dây phản quang, đảm bảo tốt tình hình ANTT tại các điểm ngập lụt, cụ thể như sau:

Khu vực cầu Đại Hiệp (cây xăng Petrolimex 14); khu vực Cây Xăng PVOIL thuộc thôn 4, xã Đại Lộc; khu vực đường quẹo trên tuyến Đường ĐT609 thuộc thôn Phú Phước (Đại An cũ) hướng đi Cầu Quảng Huế; khu vực Cầu Ngoại Thương trên tuyến DH103; khu vực ngập úng Ấp 5 thuộc thôn Nghĩa Tây; khu vực ngập úng thuộc thôn An Lợi Tây; khu vực đoạn đường đi từ đường Võ Chí Công vào ngã tư Hòa An (đường bê tông trước nhà nghỉ WIN).

Ngoài ra, một số đoạn đường bê tông nông thôn thuộc các thôn trên địa bàn xã xảy ra ngập cục bộ, chia cắt.

Công an rào chắn, không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.

Một số khu dân cư ngập sâu 0,5-1 m.