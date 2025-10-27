Đà Nẵng đang mưa trắng trời, 1 xã có hơn 2.000 căn nhà bị ngập, chia cắt

Sáng 27-10, trao đổi với PLO, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, cho biết tình hình mưa lũ tại địa phương này đang diễn biến phức tạp, hiện đã có hàng ngàn căn nhà đã bị ngập.
“Hiện nay, xã Thượng Đức có hơn 1.000 căn nhà bị ngập sâu. Với tình hình này, khoảng một tiếng nữa nhiều khu dân cư sẽ bị cô lập” - ông Phi thông tin.
Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, trên địa bàn xã này đang có mưa vừa, lượng mưa giảm so với ngày 26-10. Mưa lớn kéo dài từ ngày 25-10 đến nay, mực nước các sông Vu Gia, Sông Côn dâng cao.
Từ chiều tối 26-10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Thượng Đức. Các lực lượng công an, quân sự xã hỗ trợ người dân sơ tán, đưa tài sản đến nơi an toàn.
Tính đến 7 giờ ngày 27-10, các thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An đã bị ngập sâu trên 1 m. Khu vực các thôn Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông (khu vực Hà Dục Bắc cũ), khu tái định cư Gò Hiu… có tới 2.120 căn nhà với khoảng 4.300 người bị chia cắt.
Các lực lượng chức năng xã Thượng Đức hỗ trợ sơ tán người, di dời tài sản của người dân tại các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản.
Hiện, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có mưa rất to. Các hồ thủy điện ở thượng nguồn các sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn đang xả lũ với lưu lượng lớn.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương miền núi TP Đà Nẵng đang mất điện lưới, mất sóng điện thoại. Khoảng 600 hộ gia đình ở xã Trà Leng cũ đang mất liên lạc...
Cảnh báo ngập lụt khắp nơi
Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Lúc 1 giờ ngày 27-10, sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức 15,34 m - dưới mức báo động 2 là 0,16 m, tại Ái Nghĩa ở mức 8,73 m - dưới mức báo động 3 là 0,27 m.
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 15,58 m - trên mức báo động 3 là 0,58 m; tại Giao Thủy ở mức 7,87 m - trên mức báo động 2 là 0,34 m; tại Câu Lâu ở mức 3,19 m – trên mức báo động 2 là 0,19 m; tại Hội An ở mức 1,72 m - trên mức báo động 2 là 0,22 m;
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.
Đặc biệt, ngập lụt tại các xã Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thạnh Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến...