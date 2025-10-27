Đà Nẵng đang mưa trắng trời, 1 xã có hơn 2.000 căn nhà bị ngập, chia cắt 27/10/2025 09:09

(PLO)- Xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng đã có 2.120 căn nhà bị ngập, chia cắt do mưa lũ.

Sáng 27-10, trao đổi với PLO, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng, cho biết tình hình mưa lũ tại địa phương này đang diễn biến phức tạp, hiện đã có hàng ngàn căn nhà đã bị ngập.

Lực lượng chức năng đưa người dân xã Thượng Đức đi tránh lũ.

“Hiện nay, xã Thượng Đức có hơn 1.000 căn nhà bị ngập sâu. Với tình hình này, khoảng một tiếng nữa nhiều khu dân cư sẽ bị cô lập” - ông Phi thông tin.

Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, trên địa bàn xã này đang có mưa vừa, lượng mưa giảm so với ngày 26-10. Mưa lớn kéo dài từ ngày 25-10 đến nay, mực nước các sông Vu Gia, Sông Côn dâng cao.

Các lực lượng chức năng túc trực xuyên đêm, hỗ trợ người dân tránh lũ.

Từ chiều tối 26-10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Thượng Đức. Các lực lượng công an, quân sự xã hỗ trợ người dân sơ tán, đưa tài sản đến nơi an toàn.

Tính đến 7 giờ ngày 27-10, các thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An đã bị ngập sâu trên 1 m. Khu vực các thôn Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông (khu vực Hà Dục Bắc cũ), khu tái định cư Gò Hiu… có tới 2.120 căn nhà với khoảng 4.300 người bị chia cắt.

Hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, hạn chế thiệt hại.

Các lực lượng chức năng xã Thượng Đức hỗ trợ sơ tán người, di dời tài sản của người dân tại các vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Thời điểm này chưa ghi nhận thiệt hại về người, tài sản.

Hiện, các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đang có mưa rất to. Các hồ thủy điện ở thượng nguồn các sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn đang xả lũ với lưu lượng lớn.

Có khu vực ở xã Thượng Đức nước ngập sâu gần 2 m.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều địa phương miền núi TP Đà Nẵng đang mất điện lưới, mất sóng điện thoại. Khoảng 600 hộ gia đình ở xã Trà Leng cũ đang mất liên lạc...

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tránh lũ.

Xã Đại Lãnh cũ, nay là xã Thượng Đức bị ngập sâu.