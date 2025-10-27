Bữa tối ấm áp của 200 người dân sơ tán đến trụ sở công an xã 27/10/2025 05:47

(PLO)- Khoảng 200 người dân sơ tán đến trụ sở Công an xã Trà Leng, TP Đà Nẵng được dùng bữa tối ấm áp, dù chỉ là những chén mì tôm.

Ngày 26-10, các xã miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Khắp các nơi, các tuyến đường xảy ra sạt lở, ngập lụt chia cắt, bà con có thể gặp nguy hiểm, cô lập.

Bữa tối ấm áp của người dân sơ tán.

Tại xã Trà Leng, lũ trên sông Leng chảy cuồn cuộn, hàng chục điểm sạt lở khắp nơi. Chính quyền và lực lượng chức năng buộc phải sơ tán hàng trăm người.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng dầm mưa tham gia cùng với chính quyền địa phương, lực lượng phòng thủ dân sự xã dốc sức để di dời người và tài sản nhân dân đến nơi an toàn.

Trụ sở Công an xã Trà Leng.

Do các tuyến đường huyết mạch xảy ra hàng chục điểm sạt lở, Công an xã Trà Leng đã đưa 200 người dân chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ em thôn 1 về trú ẩn ngay tại trụ sở công an xã.

Bà con chạy lũ, sạt lở, thời tiết ngoài trời không ngừng mưa. Giữa đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an xã Trà Leng cùng nhau vào bếp nấu mì tôm, cùng ăn tối với người dân.

Để bữa tối thêm trọn vẹn, Công an xã Trà Leng nổ máy phát điện, phục vụ bà con tốt nhất có thể trong điều kiện mưa lũ.

Khoảng 200 người dân sơ tán.

Mì tôm nấu bằng bếp củi.

Sơ chế mì tôm.

Bữa tối ấm áp được những cán bộ công an phục vụ.

Bữa tối đơn giản với những gói mì tôm.

Những em nhỏ chờ tới lượt nhận bữa tối.