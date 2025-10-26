Clip Nước lũ dâng cao gây ngập nhà người dân một số xã miền núi Đà Nẵng 26/10/2025 16:49

(PLO)- Tại một số xã ở miền núi Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ các sông dâng cao, gây ngập nhà người dân.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, ngày 26-10, các sông tại một số xã miền núi Đà Nẵng xuất hiện lũ cuồn cuộn, nước dâng cao gây ngập nhà người dân.

Lũ trên sông Nước Biêu, xã Trà Tập. Clip: Xã Trà Tập.

Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My, cho hay do mưa lớn nước dâng cao tràn qua một số tuyến đường gây chia cắt. Lũ đổ về sông Trường rất lớn, gây ngập nhiều nhà dân ở vùng trũng.

Theo ông Vương, từ 14 giờ, lượng mưa tại địa phương bắt đầu giảm. Hiện nay, các lực lượng đang theo dõi diễn biến thời tiết để tiếp tục ứng phó kịp thời.

Ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm qua khiến nhiều vị trí bị sạt lở. Sáng nay, nước dâng gây ngập trụ sở xã Phước Kim cũ (nay là xã Phước Thành).

Clip nước sông Trường dâng cao, gây ngập nhà người dân. Clip: FB

Mưa lớn khiến tuyến đường huyết mạch vào xã sạt lở nhiều điểm, giao thông ách tắc.

Ông Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, địa bàn có mưa lớn từ hôm qua đến nay. Toàn xã có hơn 10 điểm bị sạt lở, tắc đường, lũ cuồn cuộn đổ về trên sông Nước Biêu.

Tại xã Trà Liên, lượng mưa tương đối lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết, khả năng sạt lở tương đối cao.

Giao thông bị sạt lở 2 điểm (tại đường ĐH3 nối giữa thôn Làng Gạch xã Trà Liên và xã Trà My; dốc ông Lư thôn Làng Gạch) lượng đất thống kê sơ bộ khoảng 300m3.

Hiện nay xã Trà Liên bị cô lập do sạt lở và nước dâng ngập các cầu nối với các xã (cầu Đồng Chùa xã Trà Dương (cũ) và ngầm ông Hoắc bị ngập - tuyến đường chính vào xã, thuộc địa phận xã Trà My).

Nước sông ở đang dâng cao.

Tại xã Phước Năng, trên đường Hồ Chí Minh, khu vực đèo Lò Xo xảy ra sạt lở nghiêm trọng, không thể lưu thông. Hiện nay, các lực lượng đang tập trung xử lý.

Hiện nay, các hồ thủy điện đang xả lũ với lưu lượng lớn, một số vị trí trũng thấp hạ du Đà Nẵng nước cũng bắt đầu dâng, gây ngập.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng phổ biến 50-100mm, phía nam phổ biến 100-200mm.

Một số hình ảnh sạt lở ở các xã miền núi Đà Nẵng.

Dự báo, từ chiều tối nay (26/10) đến 28-10, các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; các phường, xã vùng núi phía tây nam phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm.