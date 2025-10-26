Hàng loạt điểm ở miền núi Đà Nẵng sạt lở, ngập lụt, có nơi bị cô lập 26/10/2025 13:20

(PLO)- Mưa như trút diễn ra trên diện rộng khiến nhiều vị trí ở khu vực miền núi Đà Nẵng sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Từ rạng sáng 26-10, nhiều khu vực ở miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều vị trí sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Tại xã Trà Leng, tuyến đường ĐH1, đoạn đi thôn 4 sạt lở đất đá, giao thông chia cắt, ước khối lượng sạt lở khoảng 1.500m3. Nhiều vị trí trên tuyến đường Đ1K8 sạt lở, giao thông tắc nghẽn.

Sạt lở tại ngã ba Trà Giác cũ.

Đây là hai tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, hiện giao thông chia cắt nên đã bị cô lập.

Nước sông Leng dâng cao và chảy xiết, nguy cơ sạt lở bờ kè tại Trường Tiểu học Trà Leng 2, thôn 4, xã Trà Leng. Sạt lở đất phía ta-luy dương tại vị trí đầu cầu Trà Dơn hướng đi vào UBND xã Trà Leng.

Sạt lở, ngập lụt gây chia cắt một số tuyến đường.

Tại Khu thể thao xã Trà Leng, mưa lớn nên đất đá sạt lở làm hư hỏng nghiêm trọng, bờ kè chắn đất và hàng rào phía ta-luy dương cũng bị đất đá sạt lở làm hư hỏng.

Trường THCS Trà Leng 1 hiện có 35 học sinh ở lại, xã yêu cầu trường quán triệt học sinh thực hiện việc sinh hoạt tại chỗ, không được đi ra ngoài, đồng thời phân công giáo viên trực theo dõi, nắm tình hình.

Để ứng phó mưa lũ và sạt lở, xã Trà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu đến nơi an toàn.

Cầu tạm vào xã Trà Liên bị nước cuốn.

Trên QL 40B - tuyến đường huyết mạch đi các xã vùng cao phía Nam TP Đà Nẵng hiện đã xảy ra nhiều điểm sạt lở, ngập lụt chia cắt.

Cụ thể, cầu tạm trên đoạn qua ngã ba Tiên Hiệp cũ (xã Lãnh Ngọc), một số cầu tạm trên đường vào xã Trà Liên, đoạn qua thôn Long Sơn (xã Trà My) bị ngập, chia cắt.

Xã Trà My đã di dời 42 hộ với 200 nhân khẩu trong vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Tương tự, tình trạng sạt lở cũng xảy ra tại nhiều điểm trên địa bàn xã Trà Linh. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Các lực lượng thông tuyến QL 40B.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động gió đông trên cao, từ 26 đến 28-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to đến rất to, mưa lớn tập trung nhiều vào đêm và sáng sớm.

Dự báo lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Một vị trí tại xã Tiên Hiệp cũ nước tràn qua đường, giao thông chia cắt.

Trong đêm nay và sáng mai có khả năng cao ngập úng trong khu đô thị TP Đà Nẵng, đặc biệt là các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hòa Cường, Hải Châu, An Khê, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Kỳ, Hội An Đông, Hội An Tây, Hội An.

Từ 26 đến 28-10 có nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở đất khu vực vùng núi TP.