2 thủy điện đang xả 5.000 m3 nước/giây về hạ du Đà Nẵng

Theo số liệu cập nhật của cơ quan chức năng, lúc 13 giờ ngày 26-10, hai thủy điện lớn ở TP Đà Nẵng là Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 đang xả lũ gần 4.000 m3/giây về hạ du.
Cụ thể, thủy điện Đăk Mi 4: lúc 13 giờ mực nước đang 257,03 m, lưu lượng nước về hồ 3.702 m3/giây, đang xả qua tràn 2.557 m3/giây và chạy máy 108 m3/giây.
Trong năm tiếng đồng hồ gần nhất (kể từ 13 giờ), thủy điện Đăk Mi đón nhận lưu lượng nước về hồ duy trì luôn trên 3.000 m3/giây và theo chiều hướng càng tăng.
Do đó, thủy điện Đăk Mi 4 đang ở trạng thái gia tăng lưu lượng xả lũ theo lưu lượng nước về hồ. Lúc 9 giờ là 737 m3/giây, 10 giờ là 1.188 m3/giây và gia tăng từ 2.228 m3/giây đến 2.557 m3/giây từ 11-13 giờ.
Cùng với lưu lượng nước phát điện, hồ thủy điện này đang xả về sông Vu Gia với lưu lượng 2.666 m3/giây (số liệu lúc 13 giờ).
Tại hồ thủy điện Sông Tranh 2, lúc 13 giờ, mực nước tại hồ là 170,06 m, lưu lượng nước về hồ 3.850 m3/giây, đang xả 1.177 m3/giây. Cùng với lượng nước phát điện, thủy điện này đang xả về sông Thu Bồn 1.385 m3/giây.
Tính từ 5 giờ ngày 26-10, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh ngày càng gia tăng, từ hơn 1.000 m3/giây đến 13 giờ là 3.850 m3/giây.
Với số liệu trên, hai con sông Vu Gia và Thu Bồn đang hứng lượng nước hơn 4.000 m3/giây. Đây là con số báo động, cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp vùng hạ lưu.
Tin nhanh lúc 12 giờ ngày 26-10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ về tình hình mưa lớn tại TP Đà Nẵng cho hay từ 10-12 giờ cùng ngày, một số nơi ở vùng núi phía Tây Nam TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to; tại xã Trà My đo được hơn 76 mm.
Dự báo trong 3 tiếng đồng hồ tới, tại vùng núi phía Tây Nam TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Cập nhật số liệu lúc 14 giờ cùng ngày, thủy điện Đăk Mi 4 đang xả 3.035 m3/s về sông Vu Gia, Sông Tranh 2 xả 1.663 m3/s về Thu Bồn. Tổng hai thuỷ điện gần 5.000 m3/s.
Từ 26 đến 29-10, trên các sông trên địa bàn TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2.
Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.