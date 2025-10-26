2 thủy điện đang xả 5.000 m3 nước/giây về hạ du Đà Nẵng 26/10/2025 14:59

(PLO)- Hai thủy điện lớn là Đăk Mi và Sông Tranh 2 đang xả về hai sông Vu Gia, Thu Bồn ở Đà Nẵng với lưu lượng nước 5.000 m3/giây.

Theo số liệu cập nhật của cơ quan chức năng, lúc 13 giờ ngày 26-10, hai thủy điện lớn ở TP Đà Nẵng là Sông Tranh 2 và Đăk Mi 4 đang xả lũ gần 4.000 m3/giây về hạ du.

Cụ thể, thủy điện Đăk Mi 4: lúc 13 giờ mực nước đang 257,03 m, lưu lượng nước về hồ 3.702 m3/giây, đang xả qua tràn 2.557 m3/giây và chạy máy 108 m3/giây.

Thủy điện Đăk Mi 4 đang xả lũ. Ảnh: TN

Trong năm tiếng đồng hồ gần nhất (kể từ 13 giờ), thủy điện Đăk Mi đón nhận lưu lượng nước về hồ duy trì luôn trên 3.000 m3/giây và theo chiều hướng càng tăng.

Do đó, thủy điện Đăk Mi 4 đang ở trạng thái gia tăng lưu lượng xả lũ theo lưu lượng nước về hồ. Lúc 9 giờ là 737 m3/giây, 10 giờ là 1.188 m3/giây và gia tăng từ 2.228 m3/giây đến 2.557 m3/giây từ 11-13 giờ.

Cùng với lưu lượng nước phát điện, hồ thủy điện này đang xả về sông Vu Gia với lưu lượng 2.666 m3/giây (số liệu lúc 13 giờ).

Tại hồ thủy điện Sông Tranh 2, lúc 13 giờ, mực nước tại hồ là 170,06 m, lưu lượng nước về hồ 3.850 m3/giây, đang xả 1.177 m3/giây. Cùng với lượng nước phát điện, thủy điện này đang xả về sông Thu Bồn 1.385 m3/giây.

Tính từ 5 giờ ngày 26-10, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh ngày càng gia tăng, từ hơn 1.000 m3/giây đến 13 giờ là 3.850 m3/giây.

Với số liệu trên, hai con sông Vu Gia và Thu Bồn đang hứng lượng nước hơn 4.000 m3/giây. Đây là con số báo động, cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các khu vực trũng thấp vùng hạ lưu.

Tin nhanh lúc 12 giờ ngày 26-10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ về tình hình mưa lớn tại TP Đà Nẵng cho hay từ 10-12 giờ cùng ngày, một số nơi ở vùng núi phía Tây Nam TP Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to; tại xã Trà My đo được hơn 76 mm.

Dự báo trong 3 tiếng đồng hồ tới, tại vùng núi phía Tây Nam TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.

Cập nhật số liệu lúc 14 giờ cùng ngày, thủy điện Đăk Mi 4 đang xả 3.035 m3/s về sông Vu Gia, Sông Tranh 2 xả 1.663 m3/s về Thu Bồn. Tổng hai thuỷ điện gần 5.000 m3/s.