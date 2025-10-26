'Hố tử thần' xuất hiện trên cầu Ca Da ở Đà Nẵng do mưa lớn 26/10/2025 18:28

(PLO)- Do mưa lớn, nước cuốn trôi đất đá, một mố cầu Ca Da (trên tuyến đường nối Đà Nẵng - Quảng Ngãi) xuất hiện 'hố tử thần' chắn toàn bộ mặt đường, giao thông bị chia cắt.

Chiều 26-10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mố cầu Ca Da bị sụt lún, giao thông chia cắt. Một mố cầu Ca Da bị nước cuốn, để lại một 'hố tử thần'.

'Hố tử thần' trên cầu Ca Da.

Theo ghi nhận, một mố cầu Ca Da bị nước cuốn, để lại một 'hố tử thần rộng' khoảng 5 m2, sâu 3-4 m. Tại hố này, một xe máy rơi xuống được các lực lượng đưa lên, rất may không gây thiệt hại về người.

Được biết, cầu Ca Da nằm trên tuyến đường nối TP Đà Nẵng với Quảng Ngãi. Với tình hình hiện nay, tuyến đường này không đáp ứng lưu thông an toàn.

Ông Lai cho hay, thống kê ban đầu địa phương có 17 điểm sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt. Đến chiều nay, nhiều điểm trên địa bàn mất điện lưới, trong đó có trung tâm hành chính xã.

Một xe máy bị rơi xuống, rất may không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng chức năng đã di dời 28 hộ với 113 hộ ở các thôn Sông Tranh, Trà Giác, Ngọc Giác. Hiện nay, lực lượng dân quân chốt chặn đặt biển báo, vận động di dời, dọn dẹp các tuyến đường đảm bảo lưu thông.

Bà Lê Thị Thu Vân, Bí thư xã Trà Liên, cho hay các con đường đi vào xã hiện nay đã bị nước cuốn hoặc sạt lở chia cắt, giao thông tê liệt. Các lực lượng đang thực hiện phương châm 4 tại chỗ, vận động bà con nhân dân hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn.

Theo bà Vân, mưa lớn kéo dài từ hôm qua đến chiều nay. Lượng mưa tương đối lớn và chưa có dấu hiệu giảm.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, các xã, phường TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, phía nam phổ biến 100-200 mm. Mưa lớn tập trung từ đêm qua đến sáng nay.

Từ chiều 26 đến 28-10, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; các phường, xã vùng núi phía tây nam phổ biến 250-450 mm, có nơi trên 600 mm; các xã phường vùng núi tây bắc 150-350 mm, có nơi trên 40 mm.

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP Đà Nẵng đang lên nhanh. Mực nước lúc 13 giờ ngày 26-10 tại Nông Sơn là 11,74 trên báo động 1 là 0,74 m; Thành Mỹ là 17,85 m dưới báo động 2 1,15m.

Dự báo từ nay đến 29-10, các sông trên địa bàn TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 3 đến trên báo động 3; Sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 2 đến trên báo động 2.