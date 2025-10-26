Mưa lớn ở Đà Nẵng, đau lòng học sinh lớp 3 trượt chân vào ống cống tử vong 26/10/2025 19:41

(PLO)- Em học sinh lớp 3 ở miền núi Đà Nẵng trong lúc nghịch nước không may trượt chân vào ống cống dẫn đến tử vong.

Tối 26-10, ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khiến một em học sinh lớp 3 tử vong.

Các xã miền núi Đà Nẵng xảy ra mưa lớn, em học sinh lớp 3 nghịch nước không may bị trượt chân vào ống cống dẫn đến tử vong (ảnh minh hoạ).

Cụ thể, khoảng 15 giờ cùng ngày, em Hồ Minh Đăng (học sinh lớp 3, trường Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập) tắm mưa, nghịch nước ở mương rãnh thoát nước gần nhà.

Trong lúc nghịch nước, em Đăng không may bị trượt chân, tuột vào đường ống cống của nhà dân bên đường.

Phát hiện vụ việc, một em học sinh tắm cùng em Đăng đã nhanh chóng báo người lớn hỗ trợ. Sau đó, mọi người đập cống nhưng khi đưa ra ngoài thì em Đăng đã tử vong.

Chiều nay, UBND xã Trà Tập, Trường Tiểu học Chu Văn An và các ngành, thôn đã đến động viên, chia buồn với gia đình.

Tại xã Trà Tập những ngày qua có mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, nhiều khu dân cư bị sạt lở, chia cắt. Địa phương đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học hôm nay và ngày mai (27-10)

Xã Trà Tập cảnh báo các hộ dân chú ý quản lý con cái, tránh lặp lại sự việc đau lòng.